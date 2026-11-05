Mogadouro entre os concelhos mais baratos do país para comprar casa para renovar

Mogadouro está entre os concelhos portugueses onde é mais barato comprar um imóvel para renovar. De acordo com uma análise do Imovirtual, o preço médio dos apartamentos e moradias anunciados para venda que necessitam de obras situa-se nos 250 euros por metro quadrado, colocando o concelho do distrito de Bragança entre os três mais acessíveis do país.

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Com este valor, Mogadouro partilha a segunda posição entre os concelhos com preços mais baixos, juntamente com Sátão. Apenas a Pampilhosa da Serra apresenta um preço inferior, de 222 euros por m². A lista dos territórios mais económicos inclui ainda Penedono (302 euros/m²), Carregal do Sal (306 euros/m²), Campo Maior (308 euros/m²) e Oleiros (309 euros/m²).

Os dados evidenciam a diferença entre os mercados imobiliários do interior e do litoral, onde os preços podem atingir valores muito superiores. No extremo oposto da tabela está Cascais, com um preço médio de 5727 euros por m², cerca de 23 vezes acima do valor registado em Mogadouro. Seguem-se Lisboa, com 5.143 euros/m², e Oeiras, com 4.773 euros/m².

Também Lagos (3.902 euros/m²), Amadora e Grândola (ambos com 3.836 euros/m²), Funchal (3.802 euros/m²), Odivelas (3.784 euros/m²) e Albufeira (3.671 euros/m²) figuram entre os concelhos mais caros para adquirir imóveis que necessitam de obras.

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A análise demonstra, contudo, que os preços mais baixos não significam necessariamente imóveis de menor dimensão. Na Pampilhosa da Serra, por exemplo, a área mediana das habitações para renovar é de 151 m². Em Penedono, esse valor fixa-se nos 145 m² e, em Carregal do Sal, nos 149 m². Por outro lado, nos mercados mais caros, as dimensões e os valores globais dos imóveis apresentam diferenças consideráveis. Em Lisboa, o preço médio de uma habitação para renovar é de 449 mil euros, com uma área mediana de 84 m². Já em Cascais, o valor médio sobe para 700 mil euros, com uma área mediana de 131 m².

A análise do Imovirtual teve por base os apartamentos e moradias anunciados para venda que necessitam de obras e compara os respetivos preços médios por metro quadrado nos diferentes concelhos portugueses.