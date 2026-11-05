Mogadouro entre os concelhos mais baratos do país para comprar casa para renovar
Imóveis para recuperar em Mogadouro apresentam um preço médio de 250 euros por metro quadrado, um dos valores mais baixos a nível nacional. O concelho surge apenas atrás da Pampilhosa da Serra, que regista o preço mais baixo da análise.
Mogadouro está entre os concelhos portugueses onde é mais barato comprar um imóvel para renovar. De acordo com uma análise do Imovirtual, o preço médio dos apartamentos e moradias anunciados para venda que necessitam de obras situa-se nos 250 euros por metro quadrado, colocando o concelho do distrito de Bragança entre os três mais acessíveis do país.
Com este valor, Mogadouro partilha a segunda posição entre os concelhos com preços mais baixos, juntamente com Sátão. Apenas a Pampilhosa da Serra apresenta um preço inferior, de 222 euros por m². A lista dos territórios mais económicos inclui ainda Penedono (302 euros/m²), Carregal do Sal (306 euros/m²), Campo Maior (308 euros/m²) e Oleiros (309 euros/m²).
Os dados evidenciam a diferença entre os mercados imobiliários do interior e do litoral, onde os preços podem atingir valores muito superiores. No extremo oposto da tabela está Cascais, com um preço médio de 5727 euros por m², cerca de 23 vezes acima do valor registado em Mogadouro. Seguem-se Lisboa, com 5.143 euros/m², e Oeiras, com 4.773 euros/m².
Também Lagos (3.902 euros/m²), Amadora e Grândola (ambos com 3.836 euros/m²), Funchal (3.802 euros/m²), Odivelas (3.784 euros/m²) e Albufeira (3.671 euros/m²) figuram entre os concelhos mais caros para adquirir imóveis que necessitam de obras.
A análise demonstra, contudo, que os preços mais baixos não significam necessariamente imóveis de menor dimensão. Na Pampilhosa da Serra, por exemplo, a área mediana das habitações para renovar é de 151 m². Em Penedono, esse valor fixa-se nos 145 m² e, em Carregal do Sal, nos 149 m². Por outro lado, nos mercados mais caros, as dimensões e os valores globais dos imóveis apresentam diferenças consideráveis. Em Lisboa, o preço médio de uma habitação para renovar é de 449 mil euros, com uma área mediana de 84 m². Já em Cascais, o valor médio sobe para 700 mil euros, com uma área mediana de 131 m².
A análise do Imovirtual teve por base os apartamentos e moradias anunciados para venda que necessitam de obras e compara os respetivos preços médios por metro quadrado nos diferentes concelhos portugueses.