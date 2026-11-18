Mais organização e maior apoio na gestão dos transportes para doentes não urgentes em Mogadouro. É o que promete a nova plataforma SATURNU – Serviço de Agendamento de Transporte de Utentes Residentes Não Urgentes.

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Criada no âmbito do estágio de mestrado, Lucas Hart, desenvolveu esta plataforma para modernizar e agilizar o processo de agendamento do transporte dos utentes para os hospitais.

"A minha ideia foi conversar com os professores para procurar um projeto que fosse voltado para a comunidade. Então, em conjunto com a Câmara de Mogadouro, descobrimos esta necessidade e começamos com a implementação da plataforma em si", explicou Lucas Hart, esclarecendo como funciona. "É direcionada para todos os munícipes de Mogadouro. Podem aceder através do site saturno.mogadouro.pt e basicamente os residentes só precisam aceder à plataforma para se poder registrar, e submeter uma consulta já previamente marcada. E a partir dali escolhem a data e o horário da consulta e depois a própria Câmara Municipal vai poder confirmar e finalizar para ter um agendamento".

Questionado sobre o impacto que a plataforma poderá ter no funcionamento dos serviços municipais e na economia da autarquia, Lucas Hart acredita que esta irá trazer benefícios, sobretudo ao nível da organização e agilização dos procedimentos. "Acredito que isso vai facilitar bastante o processo, principalmente para a Câmara", afirmou, recordando que o método anterior era "muito voltado ao papel, telefone, depois passar para o papel para depois digitalizar". Com a nova ferramenta, o objetivo passa por centralizar todas estas etapas num único sistema informático, permitindo simplificar a gestão dos agendamentos e reduzir a burocracia.

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A plataforma já se encontra em funcionamento, estando previsto para esta quarta-feira, dia 18, um anúncio público para informar os munícipes da sua disponibilidade.

O Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro, António Pimentel, acredita que é uma mais valia para o concelho e para a população.

"vai ser uma ferramenta muito útil e que vai poupar muito esforço, quer do nosso pessoal, quer dos utentes. Veja-se que em 2025 transportámos 4900 doentes aos centros hospitalares do de Bragança, Vila real e Porto. E é sempre difícil agilizar quer os transportes, quer os horários", disse, acrescentando que "a partir deste momento, o morador vai poder, a partir de casa, proceder à marcação destas deslocações. Naturalmente, quem não souber poderá continuar a fazê-lo da mesma maneira. Mas aqueles que tiverem conhecimento ou que tiverem um filho ou uma filha poderão fazê-lo o que facilita viagens, poupa dinheiro às pessoas e, portanto, simplifica depois todo o controlo de todo o sistema de pagamentos".

A criação da plataforma não teve qualquer custo para a autarquia. Mas no Futuro, António Pimentel, reconhece que será necessário investir na manutenção, "quer através de contratualização, quer com o próprio aluno que criou a plataforma para o acompanhamento da mesma", frisou o autarca.

António Pimentel salientou ainda que, no que depender de si, a colaboração com a UPB não vai ficar por aqui.

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"Temos uma gama variada de apoios, como o pagamento de propinas, a medicação, bem como também apoios ao investimento e à criação de emprego, que penso que com o tempo poderemos vir trabalhar com a UPB, na melhoria desta plataforma para responder de modo mais prático e eficiente à nossa população."

Para o reitor da Universidade Politécnica de Bragança, Orlando Rodrigues, esta é uma forma da instituição colocar ao dispor da comunidade as suas ferramentas e alunos.

O responsável destaca também a importância da colaboração entre universidades e autarquias para encontrar soluções tecnológicas que respondam aos desafios da região.

"O que gostamos de fazer é de facto ter impacto na nossa região, na sociedade. É para isso que estamos cá. E naturalmente que se fica muito satisfeito quando as coisas correm bem. Há muitos ganhos de produtividade, de organização, que se podem obter com a digitalização dos serviços. E portanto aqui foi exatamente o que se fez. Isso permite ganhos de eficiência muito significativos no serviço relevante que está a ser prestado aos cidadãos e, portanto, com os mesmos recursos é possível prestar mais e melhores serviços", rematou.

O SATURNU é fruto de uma colaboração entre a UPB e a autarquia de Mogadouro. Foi criada pelo estudante do Mestrado em Informática da UPB com objetivo de modernizar, digitalizar e agilizar o processo de agendamento dos doentes não urgentes de Mogadouro.