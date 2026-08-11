Moderno Escondido de Picote está na Meia final Nacional das Novas 7 maravilhas de Portugal

O Moderno Escondido de Picote, no concelho de Miranda do Douro, passou para a Meia final Nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal, na categoria Século XX.

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O conjunto classificado da Barragem de Picote chegou a esta fase depois de ultrapassar a Final Regional Norte, garantindo agora a presença entre as candidaturas que continuam em competição a nível nacional.

O conjunto classificado da Barragem de Picote chegou a esta fase depois de ter ultrapassado a Final Regional Norte, mantendo-se assim na competição por um lugar na grande final nacional.

O património de Picote destaca-se pelas suas características arquitetónicas, urbanísticas e paisagísticas e pela relação que estabelece com o território do Barrocal do Douro.

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A arquitetura é da autoria dos arquitetos João Archer, Nunes de Almeida e Rogério Ramos, todos com formação na Escola Superior de Belas-Artes do Porto (ESBAP) entre 1947 e 1953.

No conjunto arquitetónico de Picote estão presentes referências do Movimento Moderno, conjugadas com influências da experiência brasileira e das obras do Racionalismo Italiano. Estas referências surgem num período marcado pela procura de uma identidade própria da arquitetura portuguesa, que coincide com a realização do Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal, entre 1955 e 1961.

A passagem à meia final Nacional resulta da votação realizada na Final Regional Norte e representa mais uma etapa no percurso do Moderno Escondido de Picote nas Novas 7 Maravilhas de Portugal.

Além do Moderno escondido de Picote, passaram ainda, às meias finais da competição, os patrimónios transmontanos, Termas Romanas de Aquae Flaviae, em Chaves, o Santuario de Sra.da Graça, em Mondim de Basto e a Casa de Mateus, em Vila Real.

As votações para a meia final Nacional terão início no dia 29 de agosto. Os moldes de votação, nomeadamente os meios disponíveis e as restantes informações relativas a esta fase, serão divulgados assim que forem oficialmente disponibilizados pela organização.