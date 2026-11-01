O mirandelense Rui Borges já não é treinador do Sporting. O anúncio foi divulgado hoje através de um comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o jornal Record, os leões emitiram um comunicado que dão conta que iniciaram conversações com o técnico tendo em vista a "cessação" do vínculo e deu conta que Tiago Fernandes será o interino.

A mesma fonte divulga parte do comunicado. "O Sporting Clube de Portugal informa que reuniu esta tarde com Rui Borges, treinador da equipa principal de futebol, tendo sido iniciadas conversações com vista à cessação do seu vínculo laboral. Tiago Fernandes assume, com efeitos imediatos, o comando técnico interino da equipa. O Sporting CP anunciará em breve o novo treinador da equipa principal de futebol", pode ler-se na nota.

Entretanto, a RTP avançou que o nome de Paulo Fonseca está a ganhar força nas últimas horas e é apontado como principal candidato a assumir o comando técnico da equipa.