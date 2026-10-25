Mirandela vence em Moncorvo, Minas de Argozelo triunfa em Carção e a UPB e o Bragança B empataram

O SC Mirandela venceu em Torre de Moncorvo, o Minas de Argozelo triunfou em Carção e a UPB e o Bragança B empataram. A terceira jornada da fase de grupos da Taça Distrital de Futebol da Associação de Futebol de Bragança disputou-se este domingo.

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No Grupo A, o SC Mirandela venceu o Torre de Moncorvo por 3-0. Com nove pontos em três jogos, a formação mirandelense mantém-se isolada no primeiro lugar e reforça a candidatura à passagem à fase seguinte.

Também o Minas de Argozelo esteve em destaque, ao vencer o CDC Carção por 3-1, fora de portas. Com este resultado, a equipa de Argozelo chegou aos seis pontos, embora tenha menos um jogo disputado do que o líder.

Na classificação do Grupo A, o Torre de Moncorvo ocupa o terceiro lugar, com três pontos em dois encontros. O ADC Rebordelo, com dois jogos realizados, e o CDC Carção, que já disputou três partidas, continuam sem pontuar.

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No Grupo B, o encontro entre a UPB e o GD Bragança B terminou empatado a zero, deixando as duas equipas igualadas na liderança, ambas com quatro pontos em dois jogos.

O resultado mantém a luta pelo primeiro lugar em aberto, numa série em que o Carrazeda de Ansiães e o Macedo de Cavaleiros ainda procuram os primeiros pontos, tendo cada um disputado apenas uma partida.

Na próxima jornada, no Grupo A, o Rebordelo recebe o Carção e Minas de Argozelo o Torre de Moncorvo. No Grupo B, o GD Bragança B recebe o Macedo Cavaleiros e o Carrazeda de Ansiães a UPB.