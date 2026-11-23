O SC Mirandela venceu este domingo, 22 de novembro, o Minas de Argozelo por 3-2, em encontro da quinta jornada da fase de grupos da Taça Distrital de Futebol da Associação de Futebol de Bragança (AFB), referente à temporada 2026/2027.

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Com este resultado, a equipa de Mirandela reforçou a liderança do Grupo A, passando a somar 12 pontos em quatro jogos, mantendo-se invicta na competição.

Ainda no Grupo A, o ADC Rebordelo venceu fora de portas o Torre de Moncorvo por 0-2, somando três pontos importantes na luta pelos lugares cimeiros.

Na classificação, o Minas de Argozelo continua na segunda posição, com nove pontos, seguido do Rebordelo, que soma seis. O Torre de Moncorvo ocupa o quarto lugar, com três pontos, enquanto o CDC Carção permanece sem pontuar, depois de quatro jornadas disputadas.

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No Grupo B, o Carrazeda de Ansiães venceu o Macedo de Cavaleiros por 0-1, conquistando a primeira vitória nesta edição da prova e passando a somar quatro pontos, em três jogos.

A liderança do grupo pertence à UPB, com cinco pontos, os mesmos do Bragança B, ambos com três partidas realizadas. O Carrazeda de Ansiães ocupa a terceira posição, com quatro pontos, enquanto o Macedo de Cavaleiros é quarto, com apenas um ponto.

A sexta jornada está agendada para o próximo domingo, 29 de novembro. No Grupo A, o Torre de Moncorvo recebe o CDC Carção, enquanto o Mirandela defronta o Rebordelo. No Grupo B, o Macedo de Cavaleiros mede forças com a UPB.