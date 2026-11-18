O vice-presidente do Turismo do Porto e Norte avançou, em Mirandela, que está a ser criada uma rota para valorizar o azeite e a oliveira e atrair mais turistas ao território transmontano.

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“Será uma rota, idêntica àquela, por exemplo, que se cria ao nível do enoturismo, mas que permite aos territórios que foram agora referenciados, estes concelhos nomeadamente em Trás-os-Montes, através do azeite e do olival a possibilidade de valorizar todo o resto do território”, disse Cancela Moura.

O objetivo desta rota não será só marcar um percurso no mapa ou identificar locais. “A ideia é transformar isto, tem que ter escala e dimensão. Estamos a tentar estruturar um produto”, apontou.

A criação desta rota é cada vez mais motivada pelo perfil dos turistas. “O turista gosta de viver o espírito dos lugares. Isso significa que gosta de saber como se produz, por exemplo, o azeite, como se trabalha, qual é a história que está por trás de cada garrafa de azeite que eventualmente adquire”, explicou, adiantando que “do ponto de vista daquilo que é o nosso objetivo, é tentar, no fundo, valorizar todo este património, às vezes imaterial, mas outro que também é material, a gastronomia, a cultura, as tradições, para nos permitir que estes territórios de baixa densidade do interior não sejam uma fatalidade, mas que acabem por ser uma oportunidade”.

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Mas há desafios. “O grande desafio que temos no turismo atualmente é que efetivamente o turismo traga riqueza aos territórios onde chegam mais visitantes. “Há aqui um conjunto significativo de objetivos que nós conseguimos reunir nesta rota e que nos permitem naturalmente valorizar estes territórios e fazer com que os índices turísticos também possam crescer aqui, que criem oportunidades aqui e que valorizemos, por exemplo, os produtores, os próprios lagares, as pessoas no fundo irem ao encontro daquilo que são as tradições e o património”, destacou.

Para já ainda não há uma data para o lançamento dessa rota, nem financiamento. “Não, não tem financiamento, estamos a acabar de o anunciar”, sublinhou. “Essas coisas são sempre muito difíceis de prever. Isto não vai ser um trabalho que aparece feito de um dia para o outro, é um trabalho que tem que ser estruturado juntamente com os municípios e com os nossos serviços”, frisou.

O presidente da Câmara de Mirandela lembrou que a criação desta rota é uma “reivindicação antiga”. Vítor Correia disse que esta é “uma necessidade que nós tínhamos, para dar aqui um salto qualitativo naquilo que é o nosso terroir, sob o ponto de vista das oliveiras”.

Mirandela foi palco da apresentação da Agenda de Eventos das Comemorações do Dia Mundial da Oliveira

Mirandela foi palco da apresentação da Agenda de Eventos das Comemorações do Dia Mundial da Oliveira

Contudo, o autarca admite que Mirandela poderá não estar capacitada para receber um aumento de turistas, visto que a capacidade hoteleira é uma das “lacunas” da cidade.

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“Confesso que esse é um dos assuntos que irei abordar na reunião da Comissão Executiva do Turismo de Porto e Norte. Nós temos aqui algumas carências de instalações hoteleiras, é um facto. Estamos à procura também de poder captar para aqui esse segmento de empresas, de operadores que possam fixar-se aqui e abrir indústrias hoteleiras também para podermos ter essa oferta”, concluiu.

Mirandela acolheu arranque da agenda do Dia Mundial da Oliveira

Mirandela foi palco da apresentação da Agenda de Eventos das Comemorações do Dia Mundial da Oliveira, uma iniciativa promovida pela Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, em colaboração com os municípios aderentes.

A iniciativa decorreu no Museu da Oliveira e do Azeite, o vice-presidente do Turismo do Porto e Norte, Cancela Moura, explicou porquê. “O primeiro critério é que nós descentralizamos muito as nossas atividades. O segundo critério é que no dia 26 é mesmo o Dia Mundial da Oliveira. E o terceiro critério é que Mirandela está nos concelhos em maior evidência deste produto”, disse.

O autarca Vítor Correia destacou que Mirandela “tem um mosaico extraordinário”, com muita densidade populacional no que diz respeito a oliveiras. “Para nós é muito gratificante o Turismo Porto e Norte ter feito aqui o arranque para as comemorações do Dia Mundial da Oliveira”, afirmou.

A Agenda reúne atividades em 14 municípios do Norte de Portugal: Alijó, Baião, Bragança, Fafe, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Mogadouro, Mondim de Basto, Oliveira de Azeméis, Torre de Moncorvo, Valpaços, Vila Flor, Vila Nova de Foz Côa e Vila Verde.