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Mirandela poderá receber segunda VMER do distrito de Bragança

Segundo a ULS do Nordeste, a instalação da VMER em Mirandela contribuirá para reforçar a resposta diferenciada perante situações de emergência.

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Rita Teixeira

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30 set. 2026, 16:56

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste informou, esta tarde, que está a desenvolver diligências para instalar uma segunda Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) na sua área de influência, com localização prevista em Mirandela.

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De acordo com ULS do Nordeste, a nova VMER pretende “reforçar a capacidade de resposta a situações de emergência médica no distrito de Bragança, permitindo aproximar os cuidados diferenciados das populações e garantir uma assistência pré-hospitalar mais célere em casos de doença súbita ou trauma grave”.

No âmbito deste processo, o presidente do Conselho de Administração da ULS do Nordeste, Miguel Abrunhosa, reuniu-se, ontem, com o vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Jorge Mendes, e com o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Luís Mendes Cabral.

O encontro serviu para analisar os procedimentos e as condições necessárias à concretização da medida, que permitirá complementar os meios de emergência médica atualmente disponíveis na região.

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Segundo a ULS do Nordeste, a instalação da VMER em Mirandela contribuirá para reforçar a resposta diferenciada perante situações de emergência, aproximando estes cuidados das populações dos vários concelhos do distrito de Bragança.

“A medida está integrada na estratégia de melhoria contínua da assistência prestada à população da região”, frisa a ULS do Nordeste, em comunicado, enviado às redações.

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