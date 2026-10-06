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Desporto

Mirandela, Moncorvo e UPB entram a vencer na Taça Distrital

A segunda jornada está marcada para 18 de outubro, com o Mirandela a receber o Carção e o Minas de Argozelo a defrontar o Rebordelo, no Grupo A. No Grupo B, o Bragança B estreia-se diante do Carrazeda de Ansiães.

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Carina Alves

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06 out. 2026, 10:42

A Taça Distrital da Associação de Futebol de Bragança 2026/27 arrancou, domingo, com as vitórias para o SC Mirandela, o Torre de Moncorvo e a UPB.

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Publicidade — CM Torre de Moncorvo

No Grupo A, o SC Mirandela venceu por 0-2 no terreno do Rebordelo.

Também no Grupo A, o Torre de Moncorvo começou a competição com uma vitória fora de casa. A formação de Moncorvo bateu o CDC Carção por 0-2.

No Grupo B, a UPB derrotou o Macedo de Cavaleiros por 4-2.

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Com estes resultados, Torre de Moncorvo e Mirandela lideram o Grupo A, ambos com três pontos, enquanto a UPB assume a liderança isolada do Grupo B. 

A segunda jornada está marcada para 18 de outubro, com o Mirandela a receber o Carção e o Minas de Argozelo a defrontar o Rebordelo, no Grupo A. No Grupo B, o Bragança B estreia-se diante do Carrazeda de Ansiães. 

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