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Desporto

Mirandela mantém liderança no Campeonato Distrital

O Mirandela ocupa o primeiro lugar da classificação, com 13 pontos.

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Carina Alves

Carina Alves
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16 nov. 2026, 15:23

O Mirandela continua na liderança do Campeonato Distrital de Futebol da Associação de Futebol de Bragança, depois de uma jornada com destaque para a vitória do Bragança B em Macedo de Cavaleiros e para o triunfo do Carção em Carrazeda de Ansiães.

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Na quinta jornada da competição, disputada a 14 e 15 de novembro, o Bragança B venceu na deslocação ao terreno do Macedo de Cavaleiros por 1-3, enquanto o Carção conquistou três pontos em Carrazeda de Ansiães, ao vencer por 0-1.

Nos restantes encontros, o Torre de Moncorvo e o Mirandela dividiram pontos, com um empate a uma bola (1-1). Já a UPB bateu o Rebordelo por 3-2, num encontro disputado no sábado, 14 de novembro.

Nesta ronda, o Argozelo ficou de folga.

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Concluída esta atualização da competição, o Mirandela ocupa o primeiro lugar da classificação, com 13 pontos, seguido do Rebordelo, com 12. A UPB fecha o pódio, com 10 pontos, embora tenha menos jogos realizados.

O Argozelo segue na quarta posição, com nove pontos, enquanto o Carção é quinto, com sete. O Torre de Moncorvo soma seis pontos, ocupando o sexto lugar.

Mais abaixo, o Bragança B e o Macedo de Cavaleiros contabilizam quatro pontos, ocupando, respetivamente, o sétimo e oitavo lugares. O Carrazeda de Ansiães continua sem pontuar, no último lugar da tabela classificativa.

Na próxima jornada o Bragança B recebe a UPB. O Rebordelo defronta o Carrazeda de Ansiães, enquanto o Mirandela recebe o Macedo de Cavaleiros e o Argozelo mede forças com o Torre de Moncorvo.

O Carção será a equipa a cumprir a jornada de folga.

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