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Desporto

Mirandela e Rebordelo dividem liderança no Campeonato Distrital de Futebol

Na quinta jornada, o Mirandela conseguiu uma vitória convincente diante do Argozelo, por 4-0.

Créditos: Associação de Futebol de Bragança
Créditos: Associação de Futebol de Bragança
Foto de Perfil de Rita Teixeira

Rita Teixeira

Rita Teixeira
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02 nov. 2026, 16:02

O Campeonato Distrital de Futebol da Associação de Futebol de Bragança mantém a luta pelo primeiro lugar, com o Mirandela e o Rebordelo a chegarem ao final da quinta jornada com 12 pontos cada. A diferença está no número de jogos realizados, já que o Mirandela tem apenas quatro partidas disputadas, enquanto o Rebordelo já cumpriu cinco.

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Na quinta jornada, o Mirandela conseguiu uma vitória convincente diante do Argozelo, por 4-0. O Argozelo, apesar da derrota, continua no terceiro lugar, com nove pontos.

Também o Rebordelo somou os três pontos, ao bater o Macedo de Cavaleiros por 1-0. O triunfo colocou a equipa nos 12 pontos e manteve-a colada ao líder, embora com mais um encontro disputado.

Na outra partida da jornada, o UPB foi vencer ao terreno do Carção por 2-1. A formação passa a contar com sete pontos, ocupando a quarta posição, mas tem apenas três jogos realizados, pelo que poderá subir na classificação.

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O empate entre o Bragança B e Torre de Moncorvo, a uma bola, permitiu aos visitantes chegarem aos cinco pontos e manterem o quinto lugar. O Bragança B continua sem vencer e soma apenas três jogos disputados, tendo ainda zero pontos.

O Macedo de Cavaleiros e Carção seguem logo abaixo, ambos com quatro pontos, embora o Macedo tenha realizado apenas três partidas. Na parte inferior da tabela encontram-se Carrazeda Ansiães e Bragança B, ainda sem qualquer ponto conquistado. O Carrazeda tem quatro jogos disputados, enquanto a equipa B do Bragança soma três.

A sexta jornada está agendada para 15 de novembro, com um dos encontros a realizar-se já no dia anterior. A UPB recebe o Rebordelo a 14 de novembro.

No dia seguinte, o Macedo de Cavaleiros recebe o Bragança B, o Carrazeda Ansiães defronta o Carção e o Torre de Moncorvo recebe o líder Mirandela. O Argozelo será a equipa a cumprir folga nesta ronda.

De salientar que várias equipas estão com jogos em atraso, o que poderá alterar a classificação nas próximas jornadas.

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