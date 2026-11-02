Miranda do Douro e Alfandeguense continuam na liderança do Campeonato Distrital de Futsal

O Campeonato Distrital de Futsal da Associação de Futebol de Bragança cumpriu, esta semana, a quinta jornada da fase regular, com Miranda do Douro e Alfandeguense a manterem-se no topo da classificação, ambos com 15 pontos.

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O Miranda do Douro voltou a demonstrar a sua força ao vencer de forma clara o Águia FC Vimioso, por 11-0. Também o Alfandeguense saiu vencedor de um dos jogos de maior equilíbrio da jornada, derrotando o Vila Flor por 4-3.Na perseguição aos líderes está o Sporting Moncorvo, que venceu o Futsal Mirandela por 7-3.

O Arnaldo Pereira também conseguiu uma vitória expressiva, ao superar os Veteranos de Carrazeda por 7-2. O Freixo bateu o Carviçais por 12-3.

O Torre Dona Chama conseguiu uma vitória fora de casa frente à Academia Pioneiros. A equipa venceu por 7-4.

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A sexta jornada está marcada para 6 de novembro.