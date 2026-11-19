O piloto brigantino Miguel Vaz fechou a temporada do Campeonato Regional PentaControl MX com um “balanço positivo”, ao conquistar o sétimo lugar da classificação geral, depois de uma prestação de destaque na última prova da competição, disputada a 25 de outubro, em Tarouca.

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À partida para a derradeira jornada, o piloto encontrava-se na oitava posição da geral e tinha ainda margem para melhorar a sua classificação. O objetivo foi alcançado, numa prova em que conseguiu o seu melhor resultado de toda a temporada.

A primeira manga ficou marcada por uma queda forte logo no arranque, na sequência da qual duas motas passaram por cima do piloto. Apesar do incidente, Miguel Vaz conseguiu recuperar e terminar na sexta posição. Já na segunda manga, um bom arranque permitiu-lhe lutar pelos lugares da frente, concluindo a corrida no terceiro lugar.

No final do dia, o resultado traduziu-se num quarto lugar na prova, a sua melhor classificação individual da época, e na subida ao sétimo posto do campeonato.

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“Não estava à espera de fazer o sétimo lugar no final do campeonato. Sempre fui a pensar que podia melhorar e, no entanto, melhorei. Nesta última corrida foi a que me correu bastante melhor. Da primeira corrida até esta última dá para ver uma grande evolução”, afirmou o piloto, fazendo um balanço positivo da temporada.

Este resultado ganha ainda maior significado por se tratar da primeira época em que Miguel Vaz competiu na classe Promoção. Ao longo do campeonato, o brigantino considera ter registado uma evolução constante, apesar de alguns contratempos, como a avaria mecânica na penúltima prova, em Valpaços, onde um furo no radiador da mota comprometeu a sua prestação.

Para a próxima temporada, os objetivos já estão definidos. “Para o ano, as minhas expetativas são começar logo o campeonato o mais próximo possível dos primeiros. Vou começar já a treinar este ano, pelo menos para já estar em forma na altura que começa o campeonato”, aponta. No entanto, o calendário ainda não está oficialmente definido, a competição deverá arrancar em fevereiro ou março.

Uma das novidades será a utilização de uma mota nova, mais pesada e com maior potência, que estreou precisamente na última prova, em Tarouca, e que pretende utilizar ao longo de toda a próxima temporada. A mudança surge também como forma de reduzir os problemas mecânicos que marcaram a utilização da anterior mota, adquirida em segunda mão.

Apesar da ambição desportiva, Miguel Vaz reconhece que os custos continuam a ser um dos maiores obstáculos à continuidade na modalidade. “As despesas com treinos, deslocações, transporte e preparação da mota representam um esforço ao longo de toda a época”, partilha o piloto.

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O piloto deixa, por isso, um apelo a possíveis patrocinadores e apoiantes, sublinhando que a ajuda não tem necessariamente de passar por apoios financeiros. “Materiais essenciais, como filtros, pneus e óleos, ou contributos para combustível e deslocações, podem também fazer a diferença”, exemplifica o jovem.

Miguel Vaz explica que cada prova implica uma despesa que ronda os 400 a 500 euros. “Este ano tive alguns apoios, meia dúzia. Não foram valores muito grandes, mas foram os que puderam dar e eu agradeço imenso”, destacou, acrescentando que procurou dar visibilidade a todos os patrocinadores através da divulgação dos seus nomes nas publicações que realizou.

O objetivo a longo prazo passa por conquistar o primeiro lugar de um campeonato completo e, posteriormente, dar o salto para a categoria Elite, onde competem pilotos de um nível mais elevado, incluindo participantes no Campeonato Nacional.

Com uma primeira época na classe Promoção marcada pela evolução e por um sétimo lugar final, Miguel Vaz pretende continuar a levar o nome de Bragança às pistas de motocross.