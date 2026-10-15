Menor sequestrada pelo pai gera conflito familiar que termina em perseguição e acidente na A4

Uma altercação de ordem pública no nó de acesso à Autoestrada 4 (A4), na Quinta da Seara, ao início desta tarde, provocou um ferido grave e seis feridos ligeiros.

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Na origem do acidente estará uma desavença familiar que culminou numa colisão entre três viaturas. O segundo Comandante dos Bombeiros de Bragança, Paulo Ferro, adiantou que as equipas de socorro foram acionadas para uma colisão que envolvia três veículos ligeiros e ocupantes com idades entre os 19 e 57 anos.

"Foram socorridos e transportados os sete feridos. A vítima com ferimentos graves trata-se de uma mulher de cerca de 50 anos. Suspeita-se que apresente traumatismo Cervical, mas não corre risco de vida", contou.

Foram acionados para o local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, bem como o Helicóptero sediado em Macedo de cavaleiros mas não transportou nenhum dos envolvidos na ocorrência.

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Subtração de menor pelo pai está na origem da ocorrência

Segundo o Major e responsável pelas Relações Públicas da GNR de Bragança, Hernani Martins, na origem da ocorrência está a "subtração" de uma menor pelo pai à mãe.

A menor sequestrada e o pai encontram-se em parte incerta. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

O trânsito já circula com normalidade.