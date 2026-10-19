Mel volta a estar em destaque na 4ª edição da Feira do Mel em Angueira

O mel foi o grande protagonista, este fim de semana, em Angueira. A freguesia do concelho de Vimioso recebeu mais uma edição da Feira do Mel. um certame que valoriza um dos produtos da região e dá a conhecer o trabalho de quem se dedica à apicultura.

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Mas, para alguns produtores, transformar esta atividade numa fonte de rendimento continua a ser um desafio.

António Meirinho produz mel em Angueira, mas a apicultura é apenas um hobby. As dificuldades em escoar a produção e rentabilizar o negócio acabam por impedir que esta seja a sua atividade principal.

Ainda assim o produtor afirma que estes certames têm um forte impacto na promoção e divulgação do produto e “sempre se fazem algumas vendas”.

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“Tem sempre a sua importância promover os produtos, que é o essencial, aquilo que nós temos de bom, e é sempre importante a divulgação da qualidade e dos demais aspectos. Depois há sempre um rendimento que vem, claro, sempre se consegue vender um bocadinho”, disse.

Uma opinião partilhada pelo autarca da freguesia. Licínio Martins acredita que estes feiras têm um papel central na valorização do mel e um impacto direto economia local.

“O concelho de Vimioso foi pioneiro, mas diversos concelhos estão a aderir, há várias freguesias do distrito de Bragança a realizar e a participar, e acaba por haver aqui uma transversalidade a produtores de diversas localidades do distrito de Bragança. Portanto, estas feiras acho que se complementam cada vez mais e evidentemente para a economia local é uma mais-valia”, frisou.

A 4ª edição da Feira do mel de Angueira, decorreu de sábado a domingo e contou com 30 expositores de mel e produtos da região.