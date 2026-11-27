O Município de Vinhais está a promover aulas de iniciação à língua inglesa destinadas a mais de 100 crianças da educação pré-escolar.

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A iniciativa abrange as crianças dos jardins de infância do Agrupamento de Escolas D. Afonso III de Vinhais, bem como da Santa Casa da Misericórdia de Vinhais, proporcionando-lhes um primeiro contacto com a língua inglesa.

Através de atividades lúdicas, dinâmicas e adaptadas às diferentes idades, as crianças são incentivadas a aprender de forma natural e divertida, estimulando a curiosidade, a comunicação e o gosto por novas aprendizagens.

O projeto pretende contribuir para o desenvolvimento das capacidades cognitivas, linguísticas e sociais dos mais pequenos, reconhecendo a importância do contacto precoce com outras línguas no percurso educativo e na formação das crianças.

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Com esta iniciativa, o Município de Vinhais quer reforçar o investimento na educação desde a primeira infância, promovendo a igualdade de oportunidades e procurando proporcionar às crianças do concelho experiências educativas diversificadas e ferramentas essenciais para o futuro.