Macedo de Cavaleiros disponibiliza 50 mil euros para projetos do Orçamento Participativo Jovem

O município de Macedo de Cavaleiros vai disponibilizar 50 mil euros para a edição de 2026 do Orçamento Participativo Jovem (OPJovem), iniciativa dirigida a jovens entre os 14 e os 30 anos.

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As propostas podem ser apresentadas até 25 de outubro de 2026, estando o processo aberto à participação dos jovens do concelho através da plataforma oficial do OPJovem.

O orçamento de 50 mil euros será destinado a projetos de investimento municipal apresentados pelos participantes e posteriormente sujeitos a análise e votação. A iniciativa permite aos jovens propor intervenções ou projetos em áreas que considerem relevantes para a comunidade.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, Sérgio Borges, o objetivo passa por reforçar a participação dos jovens nas decisões relacionadas com o concelho. "Queremos que os jovens sintam que têm um papel efetivo na construção do concelho. O OPJovem permite-lhes apresentar ideias, identificar aquilo que consideram importante e participar na escolha dos projetos que podem vir a ser concretizados", destacou.

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O autarca considera também que o processo pode contribuir para aproximar os jovens das instituições e dos mecanismos de participação cívica. "É importante que os jovens tenham espaços onde possam fazer ouvir a sua voz e transformar as suas ideias em propostas concretas", vincou ainda.

Depois do período de apresentação das propostas, o processo prevê várias fases de análise e participação. Até 25 de outubro pode ser feita a apresentação de propostas. A partir de 6 de janeiro de 2027 é feita a divulgação dos resultados.

As propostas podem ser submetidas através da plataforma oficial do Orçamento Participativo Jovem de Macedo de Cavaleiros, em op.cm-macedodecavaleiros.pt.

A edição de 2026 prevê, assim, um processo através do qual os jovens podem apresentar projetos, acompanhar a respetiva análise e participar na votação das propostas que poderão vir a ser concretizadas pelo município.