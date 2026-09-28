Macedense vence em casa e Mogadouro e Casa do Benfica de Alfandega da Fé perdem na 3.ª Divisão do Campeonato Nacional de Futsal

O Grupo Desportivo Macedense venceu a Academia Johnson Januário, por 4-2, a contar para a segunda jornada da 3ª divisão do Campeonato Nacional de Futsal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O marcador foi inaugurado ao minuto 19’ pelo camisola do Macedense, tendo depois sido aumentada a vantagem por Patrik Simão ao minuto 26’.

Aos 33 minutos de jogo a equipa da casa conseguiu chegar ao empate com dois golos apontados por Pedro Matias. Aos 33 minutos de jogo o marcador apontava 2-2.

Ainda assim não foi o suficiente porque quatro minuto depois o Macedense conseguiu, novamente, a vantagem com um golo apontado por Gonçalo Banha.

PUBLICIDADE

A um minuto do fim do tempo regulamentar, Marco Tavares carimba a vitória da equipa de Macedo de Cavaleiros. No apito final o marcador apontava 4-2, a vitória era da formação transmontana.

O Clube Académico de Mogadouro também entrou em campo, este fim de semana, mas acabou com uma reviravolta do Estrelas Susanenses que venceu a equipa transmontana por 8-6.

Apesar de estar praticamente em vantagem na grade maioria do jogo, FC Estrelas Susanenses conseguiu chegar ao empate aos 33 minutos de jogo, com golos apontados por Jorge Teixeira. O mesmo jogador conseguiu a vantagem no minuto seguinte. Estava feito o 4-5. Pedro Reis aumentou a vantagem ao minuto 36´.

O Mogadouro ainda tentou reduzir para 5-6, ao minuto 38, com golo de Mateus Silva, Mas Jorge Teixeira voltou a aumentar a vantagem do FC Estrelas Susanenses para 5-7. A um minuto do fim do jogo Jorge Teixeira voltou a marcar, o marcador apontava 5-8 a favor da equipa de Valongo. No mesmo minuto Rúben Santos conseguiu mais um golo para a formação transmontano. Mas o jogo terminou 6-8, a vitória foi para a equipa visitante.

A A Casa do Benfica de Alfandega da Fé / Casa Aragão perdeu fora de portas, frente ao FC Marinhas pela margem mínima de 5-6.

PUBLICIDADE

A equipa da casa abriu o marcador aos seis minutos de jogo com um golo da autoria de Henrique Soares, que não esperou muito tempo para fazer o segundo. Aos sete minutos de partida o marcador já indicava 2-0 a favor do FC Marinhas.

Francisco mendes, ao minuto 10´e Henrique Soares, aos 17’, aumentaram a vantagem sobre a formação alfandeguense. 4-0 era o novo resultado ao intervalo.

Já na segunda parte a A Casa do Benfica de Alfandega da Fé / Casa Aragão conseguiu recuperar e reduziu aos 27’ com um golo apontado por Anthony Afonso. Aos 30 minutos de jogo Leonardo Martins marca e consegue o 4-2, um minuto depois Mauro Delgado faz o terceiro jogo para o CB de Alfândega da Fé.

A resposta do Marinhas chegou ao minuto 34’, com um ponta pé certeiro de Francisco Vasconcelos que voltou a aumentar a vantagem da equipa da casa. Henrique Soares carimbou a vitória da formação bracarense ao conseguir o 6-3.

A Casa do Benfica não baixou os braços e nos minutos finais de jogo Joaquim Carona, aos 36' e Mauro Delgado, aos 38’ conseguiram reduzir o resultado final para 6-5, resultado que se manteve até ao final jogo.

O CA Mogadouro fecha a 2ª jornada sem pontuar e ocupando o 11º lugar da tabela. Já o GD Macedense ocupa o 2º lugar com 6 pontos. A Casa do Benfica de Alfandega da Fé / Casa Aragão ocupa assim o 8º lugar da tabela com três pontos.