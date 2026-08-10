Luís Neves admite que “não foi tudo perfeito” no combate ao incêndio que atingiu três concelhos de Bragança
Ministro da Administração Interna reconheceu que lhe reportaram algumas críticas e garantiu que, “naturalmente”, falará com os responsáveis da Proteção Civil “para perceber de facto o que é que aqui se passou”.
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, admitiu domingo, em Mirandela, que “não foi tudo perfeito” no combate ao incêndio que começou, dia 28 de julho, em Valpaços e se estendeu a Vinhais, Mirandela e Macedo de Cavaleiros.
De passagem por Mirandela, para um contacto de proximidade com as populações, questionado sobre se lhe foram reportadas críticas ou alegada descoordenação na atuação das forças de socorro, o governante esclareceu que, “às vezes o cidadão olha e pensa que determinado trabalho podia ser feito de determinada maneira, mas quem sabe são os agentes de proteção civil e os bombeiros”. Ainda assim reconheceu que lhe reportaram precisamente essa situação e garantiu que, “naturalmente”, falará com os responsáveis da Proteção Civil “para perceber de facto o que é que aqui se passou”.
SIRESP “portou-se de uma forma inexcedível”
Apesar das críticas que irá agora procurar esclarecer, Luís Neves fez uma avaliação muito positiva das comunicações de emergência durante o incêndio, que começou no distrito de Vila Real e se estendeu ao de Bragança. “Quero dizer que o SIRESP aqui portou-se de uma forma inexcedível”, afirmou, destacando as “centenas de milhares de comunicações” realizadas durante os dias de maior intensidade do fogo.
Segundo o ministro, perante a dimensão e gravidade da situação, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil mobilizou postos móveis para reforçar as comunicações no terreno.
Governo quer mudar prioridade do combate para a prevenção
Na visita a Mirandela, o ministro deixou também uma mensagem sobre a estratégia nacional de combate aos incêndios rurais, defendendo uma mudança de paradigma com maior investimento na prevenção.
Luís Neves lembrou que, durante muitos anos, a prioridade esteve concentrada no combate. Antes dos grandes incêndios de Pedrógão Grande, em 2017, “80% era despesa só para o combate” e apenas 20% era destinada à prevenção. “Hoje estamos a mudar esse paradigma. Mais de 52% do que é gasto nesta temática é gasto na prevenção”, afirmou.
O ministro destacou ainda o papel dos bombeiros e do ataque inicial no controlo da maioria das ocorrências. “Mais de 95% dos incêndios são combatidos nos primeiros momentos. Devemos isso à rapidez com que os nossos bombeiros atuam”, afirmou, considerando que o ataque inicial tem sido “o fator de sucesso”.
Ainda assim, os grandes incêndios registados este ano, nomeadamente em Vouzela e Valpaços, demonstram, na sua perspetiva, a necessidade de olhar simultaneamente para o combate e para a prevenção.