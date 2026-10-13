Lançado livro infantil sobre a "História da Alheira de Mirandela"

A história, as origens e a tradição da Alheira de Mirandela chegam agora aos mais novos através do livro infantil "História da Alheira de Mirandela", uma obra que pretende transmitir às novas gerações o valor cultural e gastronómico de um produto que se tornou um símbolo do concelho.

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Com texto de Cristina Passas e ilustrações de Sónia Borges, o livro é editado pela LEYA, numa iniciativa promovida pela Associação Comercial e Industrial de Mirandela (ACIM) e pela Confraria da Alheira de Mirandela, com o apoio do Município de Mirandela.

A ideia nasceu da preocupação em preservar memórias e conhecimentos associados à produção tradicional da alheira, numa altura em que as vivências das gerações mais antigas estão cada vez mais distantes do quotidiano das crianças.

Cristina Passas, autora do texto, explicou que a publicação resulta de um trabalho desenvolvido ao longo de três décadas na ACIM, durante as quais foram implementadas estratégias para valorizar e promover o produto.

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"Começámos a ter a preocupação de que a nova geração vai, com certeza, perder memórias daquilo que ainda nos assiste a nós", afirmou, recordando as imagens das avós nas aldeias, junto à lareira, num ambiente de convívio familiar em torno da confeção das alheiras.

Perante a escassez de conhecimento sobre a história e as características do produto, surgiu a ideia de criar um livro dirigido às crianças. "É para eles que nós nos queremos dirigir e é para eles que queremos deixar este legado", sublinhou.

A autora considera que a continuidade da identidade da Alheira de Mirandela depende do envolvimento das gerações futuras, lembrando que o produto tem conquistado reconhecimento ao longo dos anos, através de iniciativas como a Confraria e a distinção no âmbito das Sete Maravilhas de Portugal.

Para Sónia Borges, ilustradora da obra, o convite foi recebido com entusiasmo, tanto pela confiança depositada no seu trabalho como pela ligação pessoal e familiar à tradição da alheira. "Lembro-me muito bem que fazer alheiras era um evento familiar, toda a gente vinha, toda a gente ajudava", recordou, destacando a responsabilidade de representar uma tradição que faz parte da memória coletiva da região.

A ilustradora explicou que o trabalho exigiu um cuidado particular com o rigor histórico e a representação dos lugares. Ao contrário de outros projetos em que recorre a elementos de surrealismo, neste livro procurou “respeitar a realidade das paisagens e dos espaços retratados”. Por exemplo, quando aparece a Estação Ferroviária de Mirandela, tem que ser a Estação de Mirandela e não uma inventada".

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As memórias familiares e da aldeia onde cresceu também estão presentes nas ilustrações, que procuram estabelecer uma ligação emocional com os leitores e permitir que estes reconheçam pormenores da sua própria experiência.

O presidente da Câmara Municipal de Mirandela, Vítor Correia, considera que a publicação vem preencher uma lacuna na transmissão do conhecimento sobre a alheira, sobretudo junto dos mais novos. "É muito importante que nós passemos esta mística para os mais novos", afirmou, defendendo que as crianças devem compreender que a alheira não surge simplesmente nas prateleiras dos supermercados, mas tem uma história, um processo de produção e uma ligação profunda à identidade do território.

Também Filipe Carvalho, presidente da ACIM, destacou o caráter diferenciador da iniciativa, por se dirigir especificamente ao público infantil. “A obra constitui uma oportunidade para tornar acessível aos mais jovens o significado da alheira para o concelho e assegurar que a tradição continua a ser conhecida e transmitida no futuro.”

Rui Cepeda, grão-mestre da Confraria da Alheira de Mirandela, considera que a publicação representa um contributo importante para a divulgação do produto. O responsável lembrou que “um dos objetivos da Confraria passa por levar o nome da Alheira de Mirandela cada vez mais longe”.

De acordo com a autora, o livro estará disponível em vários pontos de venda da cidade, incluindo livrarias e espaços dedicados aos produtos regionais, estando também prevista a sua entrada nos circuitos de distribuição mais alargados. O objetivo é permitir que os consumidores de Alheira de Mirandela, incluindo os que vivem nos grandes centros urbanos, tenham acesso à história do produto que consomem. O livro custa 13 euros.