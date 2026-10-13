Assine já!

Mirandela

 Cultura

Lançado livro infantil sobre a "História da Alheira de Mirandela"

Obra da autoria de Cristina Passas, com ilustrações de Sónia Borges, pretende preservar a memória, a identidade e a tradição de um dos produtos mais emblemáticos da gastronomia portuguesa.

Foto de Perfil de Rita Teixeira

Rita Teixeira

Rita Teixeira
Adicione como fonte preferencial no Google Adicione como fonte preferencial no Google

13 out. 2026, 07:30

A história, as origens e a tradição da Alheira de Mirandela chegam agora aos mais novos através do livro infantil "História da Alheira de Mirandela", uma obra que pretende transmitir às novas gerações o valor cultural e gastronómico de um produto que se tornou um símbolo do concelho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — CM Torre de Moncorvo

Com texto de Cristina Passas e ilustrações de Sónia Borges, o livro é editado pela LEYA, numa iniciativa promovida pela Associação Comercial e Industrial de Mirandela (ACIM) e pela Confraria da Alheira de Mirandela, com o apoio do Município de Mirandela.

A ideia nasceu da preocupação em preservar memórias e conhecimentos associados à produção tradicional da alheira, numa altura em que as vivências das gerações mais antigas estão cada vez mais distantes do quotidiano das crianças.

Cristina Passas, autora do texto, explicou que a publicação resulta de um trabalho desenvolvido ao longo de três décadas na ACIM, durante as quais foram implementadas estratégias para valorizar e promover o produto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Publicidade — MUNICIPIO DE ALFANDEGA

"Começámos a ter a preocupação de que a nova geração vai, com certeza, perder memórias daquilo que ainda nos assiste a nós", afirmou, recordando as imagens das avós nas aldeias, junto à lareira, num ambiente de convívio familiar em torno da confeção das alheiras.

Perante a escassez de conhecimento sobre a história e as características do produto, surgiu a ideia de criar um livro dirigido às crianças. "É para eles que nós nos queremos dirigir e é para eles que queremos deixar este legado", sublinhou.

A autora considera que a continuidade da identidade da Alheira de Mirandela depende do envolvimento das gerações futuras, lembrando que o produto tem conquistado reconhecimento ao longo dos anos, através de iniciativas como a Confraria e a distinção no âmbito das Sete Maravilhas de Portugal.

Para Sónia Borges, ilustradora da obra, o convite foi recebido com entusiasmo, tanto pela confiança depositada no seu trabalho como pela ligação pessoal e familiar à tradição da alheira. "Lembro-me muito bem que fazer alheiras era um evento familiar, toda a gente vinha, toda a gente ajudava", recordou, destacando a responsabilidade de representar uma tradição que faz parte da memória coletiva da região.

A ilustradora explicou que o trabalho exigiu um cuidado particular com o rigor histórico e a representação dos lugares. Ao contrário de outros projetos em que recorre a elementos de surrealismo, neste livro procurou “respeitar a realidade das paisagens e dos espaços retratados”. Por exemplo, quando aparece a Estação  Ferroviária de Mirandela, tem que ser a Estação de Mirandela e não uma inventada".

PUBLICIDADE

As memórias familiares e da aldeia onde cresceu também estão presentes nas ilustrações, que procuram estabelecer uma ligação emocional com os leitores e permitir que estes reconheçam pormenores da sua própria experiência.

O presidente da Câmara Municipal de Mirandela, Vítor Correia, considera que a publicação vem preencher uma lacuna na transmissão do conhecimento sobre a alheira, sobretudo junto dos mais novos. "É muito importante que nós passemos esta mística para os mais novos", afirmou, defendendo que as crianças devem compreender que a alheira não surge simplesmente nas prateleiras dos supermercados, mas tem uma história, um processo de produção e uma ligação profunda à identidade do território.

Também Filipe Carvalho, presidente da ACIM, destacou o caráter diferenciador da iniciativa, por se dirigir especificamente ao público infantil. “A obra constitui uma oportunidade para tornar acessível aos mais jovens o significado da alheira para o concelho e assegurar que a tradição continua a ser conhecida e transmitida no futuro.”

Rui Cepeda, grão-mestre da Confraria da Alheira de Mirandela, considera que a publicação representa um contributo importante para a divulgação do produto. O responsável lembrou que “um dos objetivos da Confraria passa por levar o nome da Alheira de Mirandela cada vez mais longe”.

De acordo com a autora, o livro estará disponível em vários pontos de venda da cidade, incluindo livrarias e espaços dedicados aos produtos regionais, estando também prevista a sua entrada nos circuitos de distribuição mais alargados. O objetivo é permitir que os consumidores de Alheira de Mirandela, incluindo os que vivem nos grandes centros urbanos, tenham acesso à história do produto que consomem. O livro custa 13 euros.

PUBLICIDADE