Lancha de 12 metros chega a Freixo de Espada à Cinta no último trimestre do ano

A Lancha de 12 metro de comprimento anunciada em fevereiro pelo comandante da GNR de Bragança deverá chegar nos próximos meses, adiantou ao Jornal Nordeste o Presidente de Freixo de Espada à Cinta, Nuno Ferreira.

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“Os dados que disponibilizaram já esta semana é que a embarcação está só a ultimar os últimos pormenores e que dentro de um mês ou dois a mesma será alocada já aqui à praia inferior da Congida para ser descarregada.”

Nuno Ferreira explicou ainda que a mesma deverá chegar por Espanha e depois será descarregada perto da Praia Fluvial da Congida.

“Uma vez que na estrada principal que dá acesso à Congida não tem espaço suficiente a lancha deverá chegar por Espanha. Por isso é uma questão técnica, mas que em breve será já uma realidade”, disse, destacando que ainda assim “a praia não fica sem patrulhamento diário”, uma vez que “estão outras embarcações cá alocadas e que sazonalmente poderão não estar, mas que em grande parte do ano estarão à disposição do patrulhamento e a servir nossa população e quem nos visita.”

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Esta lancha de maior porte foi anunciada aquando da celebração dos 17 anos da criação da Unidade Territorial de Bragança, em fevereiro tendo como principal objetivo “garantir uma presença contínua nas águas do Douro Internacional. A Guarda vai continuar com o reforço nas águas do rio Douro no seu troço nacional”, explicou o Coronel António Lobo de Carvalho, na altura comandante do comando.

Enquanto aguardam pela lancha de 12 metros, a segurança do Rio Douro e da Praia Fluvial da Congida foi reforçada com mais uma embarcação de pequeno porte.

Esta nova embarcação vai estar afeta à praia fluvial de Freixo de Espada à Cinta reforçando os meios de patrulhamento naval do território.

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Ferreira, considera que com estas valências a GNR e o Município conseguem “salvaguarda o patrulhamento no Rio Douro, durante o ano todo.”

Freixo fica assim a dispor de duas embarcações de pequeno porte alocadas à praia fluvial, onde “especialmente na altura do verão, a Congida tem uma afluência tremenda e cada vez mais com crescimento”, disse o autarca, acrescentando que o objetivo desta parceria passa também por “transmitir segurança e permitir a segurança da nossa população e de quem nos visita, tendo em consideração que somo uma fronteira com Espanha.”