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Desporto

Kickboxing estreia-se nos Jogos do Mediterrâneo com representação portuguesa

A atleta transmontana, Catarina Dias, é uma das que representa Portugal em Taranto, Itália, onde o kickboxing integra pela primeira vez o programa como modalidade de demonstração.

Foto de Perfil de Cindy Tomé

Cindy Tomé

Cindy Tomé
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29 jul. 2026, 18:27

Começam amanhã os Jogos do Meditteranêo. A competição integra, pela primeira vez, o  Kickboxing como modalidade de demonstrações. A atleta transmontana, Catarina Dias, está a competir e promete dar o melhor de si e levar o nome de Portugal o mais longe possível.

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“É uma competição bastante exigente, onde vou ter a Espanha, Turquia e França pela frente e vou dar o melhor de mim. Vou mostrar o meu valor para levar Portugal ao pódio e mostrar que há bons atletas no nosso país”, frisou.

Catarina Dias viajou para Taranto, na Itália, após vencer em Mirandela o título Europeu WAKO PRO K1. Uma vitória que ansiava há muito.

“Esta conquista representa muito para mim porque sempre foi um dos títulos que eu mais ambicionei conquistar a nível profissional, desde que comecei a competir e a evoluir no kickboxing. Senti que este era o momento certo para disputar e defender este título porque estou no meu auge e com a maturidade e experiência necessária para enfrentar uma das atletas mais bem preparadas da Europa.”

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A atleta do Ginásio Clube Mirandelense garante que a vitória serve de “motivação extra” para os próximos desafios.

“Agora quero continuar a evoluir, aceitar novos desafios e representar Portugal da melhor forma e ao mais alto nível. Este título é um sonho concretizado, mas também uma motivação extra para eu poder continuar a trabalhar nestas novas conquistas. Estarei na Copa do Mundo na Hungria, no fim de agosto, e depois, em novembro, no Campeonato da Europa, onde as oito melhores atletas europeias vão ser apuradas para os European Games 2027. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para estar nesse apuramento e representar Portugal nesses jogos tão conceituados”, rematou.

Até dia 3 de agosto, Catarina Dias vai estar a competir nos Jogos do Meditterâneo, depois, no final de agosto, ruma à Hungria para a copa do mundo. 

Foto: ICMG