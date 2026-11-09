JSD de Bragança celebra 50 anos e identifica prioridades para o futuro

A igualdade de oportunidades entre os jovens do interior e do litoral, o acesso à habitação e o combate à interioridade continuam a marcar as preocupações da Juventude Social-Democrata (JSD) de Bragança. Ao assinalar 50 anos de atividade, a estrutura olha para o percurso feito, mas sobretudo para os desafios que persistem num território onde fixar os jovens continua a ser uma das principais dificuldades.

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Ao fazer o balanço destas cinco décadas, Luís Fernandes, Presidente da estrutura, destacou a dedicação e o compromisso que as diferentes gerações que passaram pela JSD tiveram com Bragança. “São diferentes gerações, diferentes causas e diferentes problemas que a JSD enfrentou, mas enfrentou sempre com a mesma dedicação e com o mesmo compromisso”, afirmou.

Apesar das conquistas já alcançadas a igualdade de oportunidade é ainda um desafio pelo qual os jovens de Bragança têm de lutar, acredita Luís Fernandes, referindo que “o campeonato que nós temos de conhecer é o das oportunidades”

“Aquilo que nos prometeram há 50 anos era um novo caminho, um novo rumo em liberdade, democracia e com desenvolvimento. Concretizaram-se todos, apenas não se concretizou a igualdade de oportunidades. Hoje em dia nascer em Bragança continua a ser um problema. Vivemos sempre condicionados pelo local onde nascemos e é isso que a JSD quer combater. Queremos que os jovens de Bragança tenham as mesmas oportunidades e os mesmos direitos que os jovens do litoral. Acho que é isso que nos move e é por isso que ainda estamos aqui e continuaremos a estar”, frisou.

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Também a interioridade continua a ser apontada como um dos problemas estruturais que afetam Bragança. Luís Fernandes destacou que existem medidas que têm sido postas em prática pelo Poder Central que permitem o combate a esta questão. Ainda assim, o presidente da estrutura Social Democrata salientou que a fixação dos jovens depende da criação de condições que tornem o território atrativo para viver, trabalhar e investir. “Ou nós colocamos infraestruturas e condições no território para que os jovens se fixem, ou daqui a uns anos, certamente, não teremos jovens nestes territórios”, alertou.

A habitação é outra das preocupações identificadas pelo presidente da JSD, num contexto em que a crise na habitação tem levado jovens a manifestar-se em diferentes pontos do país. Luís Fernandes mostrou-se solidário para com essas reivindicações, “desde que ordeiramente e com respeito”, reconhecendo que “a habitação é um problema que está a condicionar o futuro dos mais jovens”.

Ainda assim, o responsável pela JSD de Bragança alerta que a resolução deste problema exige medidas continuas e uma visão de longo prazo. “Não vamos ser ingénuos, vai demorar décadas a resolver esse problema», afirmou, defendendo que é necessário procurar soluções com «sensatez, trabalho, compromisso e ideias moderadas”.

Reforçar a proximidade com os jovens

Para os próximos anos, a JSD de Bragança pretende manter os mesmos valores e “procurar construir um futuro melhor para Bragança” mantendo a proximidade com os mais jovens, apostando na participação cívica e na apresentação de soluções para os problemas identificados.

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“Vamos continuar a ouvir os jovens, dar-lhes voz e ao mesmo tempo dar-lhes soluções para muitos problemas que efetivamente temos e que estão a agravar-se. A JSD Bragança tem que ser irreverente, inquieta e é isso que nós prometemos aos jovens de Bragança”.

Neste momento a estrutura conta com 150 militantes, um número que Luís Fernandes considera “muitíssimo razoável” que lhes permite “sonhar e concretizar”, não perdendo a esperança no crescimento da militância e da estrutura.

Para isso, a estrutura tem apostado em novas estratégias de comunicação. Nos últimos dois anos, a estrutura reforçou a presença nas redes sociais, procurando chegar a públicos mais jovens. «Há 50 anos os jovens iam aos comícios, hoje em dia estão sentados no sofá a ver Reels . Por isso temos de nos adaptar», explicou.

JSD aponta «choque de realidade» ao executivo municipal

Questionado sobre o balanço do atual mandato autárquico de Isabel Ferreira, Luís Fernandes considerou que o executivo municipal se confrontou com um “choque de realidade” e que face às promessas feitas, a concretizada ficou aquém.

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«Para quem prometeu tudo a todos durante uma campanha autárquica em que o mote era execução e realização, os bragantinos conseguem ver hoje que muito pouco foi concretizado», afirmou.

Apesar das críticas, garantiu que a JSD pretende manter uma postura construtiva e de responsabilidade, considerando que cabe ao executivo municipal encontrar soluções para os problemas do concelho.

O responsável deixou ainda reparos à forma como têm sido conduzidas algumas relações institucionais, manifestando desconforto com situações que, no seu entender, não dignificam as instituições democráticas.