Leonor Gomes, jovem cantora de 17 anos, natural de Bragança, participou no passado domingo nas provas cegas do The Voice Portugal, da RTP1, e conseguiu conquistar dois dos mentores com a interpretação de Georgia On My Mind, de Ray Charles.

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Os irmãos Carreira e Sónia Tavares foram os mentores que viraram as cadeiras. No momento de escolher a equipa, Leonor optou por Sónia Tavares, por ser a mentora com um estilo musical com o qual mais se identifica.

A participação no programa era um objetivo antigo da jovem. “Era algo que estava na minha lista de objetivos há algum tempo. Porque, primeiro de tudo, o meu sonho é ser cantora e acho que uma das maneiras de ter mais visibilidade hoje em dia é participar em programas de televisão”, explicou.

Apesar da importância do momento, Leonor garante que se sentiu descontraída durante a atuação, sobretudo por estar a fazer algo de que gosta. “Estava confiante porque também tinha noção do trabalho que tinha tido até ali, das minhas capacidades”, afirmou.

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Ainda assim, admite que existia algum receio de não conseguir convencer nenhum mentor ou de o nervosismo poder prejudicar a prestação. Por isso, quando percebeu que duas cadeiras tinham virado, a felicidade foi ainda maior. “Acreditava que pelo menos uma cadeira ia conseguir virar. Então, quando viraram duas, fiquei mesmo feliz”, confessou.

A escolha recaiu sobre Sónia Tavares, com quem acredita poder desenvolver um bom trabalho. “Entre a Sónia Tavares e os irmãos Carreira, o estilo com que me identifico mais é com a Sónia. Portanto, decidi ficar com ela porque acho que vamos ser capazes de fazer um bom trabalho juntas”, justificou.

Uma paixão pela música desde a infância

A ligação de Leonor à música começou muito cedo. A jovem conta que praticamente não se recorda de um tempo em que cantar não fizesse parte da sua vida. Aos cinco anos, começou a frequentar a iniciação musical no Conservatório de Música de Bragança, depois de ter manifestado vontade de cantar como a Barbie.

“Quando os meus pais me sugeriram entrar para o conservatório, fiquei delirante e quis logo entrar”, recordou.

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Na altura de escolher a área de estudos no secundário, optou pela música. Atualmente, frequenta o 12.º ano e tem uma formação musical abrangente, que inclui várias disciplinas ligadas à área.

O piano faz parte do percurso de Leonor desde o oitavo ano, mas foi a partir do décimo ano que decidiu apostar ainda mais no canto. Como não existiam, na altura, aulas de canto no conservatório que frequentava, procurou formação complementar no Porto, no conservatório Vocare, onde tem aulas de canto jazz.

Também o violino acompanha Leonor desde os primeiros anos de formação musical. A jovem decidiu levá-lo para a atuação no The Voice Portugal, não só por ser um instrumento que faz parte da sua identidade, mas também por acreditar que poderia acrescentar algo especial à prestação.