Isabel Ferreira integra grupo de trabalho do Governo para rever mapa da baixa densidade

A presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, participou esta quinta-feira, 8 de outubro, na primeira reunião do grupo de trabalho criado pelo Governo para rever os critérios de identificação dos territórios de baixa densidade e preparar novas propostas de políticas públicas dirigidas ao Interior.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Isabel Ferreira integra este grupo em representação da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), assegurando, segundo se lê no comunicado enviado às redações, que a participação dos municípios num processo que poderá ter impacto na definição dos territórios abrangidos por medidas de apoio, nos critérios de classificação e nos futuros mecanismos de discriminação positiva.

Criado por despacho conjunto dos secretários de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional e da Administração Local e Ordenamento do Território, ambos integrados no Ministério da Economia e Coesão Territorial, o grupo de trabalho tem como uma das primeiras missões a revisão do atual mapa da baixa densidade.

PUBLICIDADE

Revisão dos critérios e novas medidas para o Interior

Entre as tarefas previstas estão a definição dos critérios de análise e da metodologia dos indicadores que servirão de base à classificação dos territórios. O objetivo passa também por preparar um novo enquadramento estratégico para o desenvolvimento regional, com propostas de políticas públicas e medidas de discriminação positiva.

O trabalho deverá ainda contribuir para a definição de critérios de territorialização do investimento público e privado, procurando enquadrar futuras decisões de investimento nas necessidades e características dos territórios de baixa densidade.

A revisão assume particular relevância para os municípios do Interior, uma vez que a classificação dos territórios poderá influenciar o acesso a medidas específicas de apoio e os instrumentos destinados a promover o desenvolvimento regional.

Trabalhos ligados ao futuro Pacto para o Interior

Os trabalhos do grupo estarão articulados com a preparação do «Pacto para o Interior», previsto pelo Governo para 2027. Este instrumento deverá enquadrar medidas fiscais e de investimento do Estado, em articulação com as regiões e os municípios.

Além de Isabel Ferreira, enquanto representante da ANMP, o grupo de trabalho integra representantes dos gabinetes dos dois secretários de Estado envolvidos, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, da Direção-Geral das Autarquias Locais, da Direção-Geral do Território e das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.