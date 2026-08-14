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IPMA prolonga aviso amarelo devido à persistência das altas temperaturas

Bragança, Vila Real, Guarda e Castelo Branco estão sob alerta até às 18h de sábado

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Cindy Tomé

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14 ago. 2026, 08:22

Os distritos de Bragança e Vila Real continuam sob aviso amarelo devido às altas temperaturas.

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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera estendeu o alerta mais um dia, devido à persistência dos valores elevados da temperatura máxima.

As temperaturas máximas oscilam entre os 38 graus, em Bragança e os 33 em Vila Real.

O aviso deverá vigorar até amanhã às 18h.

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Além de Bragança e Vila Real, também os distritos da Guarda e Castelo Branco estão sob o mesmo aviso.

O risco de incêndio é também máximo em todos os concelhos do distrito de Bragança, Em Vila real também a maioria dos concelhos está sob alerta máximo e alguns o risco é muito elevado.