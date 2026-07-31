IPB passa a universidade politécnica

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) vai passar a designar-se Universidade Politécnica de Bragança (UPB) a partir de amanhã. A alteração resulta da revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior e representa o reconhecimento da evolução alcançada pelo ensino superior politécnico em Portugal, segundo considera a instituição.

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A nova designação, conforme aponta ainda, em comunicado, a instituição, traduz o reconhecimento da maturidade científica e académica das instituições politécnicas, que ao longo das últimas décadas consolidaram a sua capacidade de produzir conhecimento, desenvolver investigação científica de elevado nível, promover formação avançada, impulsionar a inovação e a transferência de tecnologia e responder aos desafios económicos, sociais e ambientais das regiões e do país.

A adoção da designação de Universidade Politécnica constitui, assim, o “reconhecimento legal e institucional” de uma “realidade já consolidada”, refletindo o papel que estas instituições desempenham no sistema científico e tecnológico nacional.

A mudança evidencia ainda, conforme se lê ainda no comunicado, a importância estratégica do ensino superior politécnico na coesão territorial. Pela sua forte implantação regional, capacidade de atrair e qualificar estudantes, proximidade às empresas e comunidades e contributo para a inovação e criação de emprego qualificado, estas instituições, garante a instituição de ensino, assumem-se como um dos principais pilares da presença do ensino superior, da ciência e da inovação em todo o território nacional.

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No caso de Bragança, esta transformação representa também o reconhecimento do percurso de uma instituição que se afirma entre as universidades portuguesas com maior impacto internacional e melhor desempenho científico, conforme evidenciado pelos principais rankings internacionais, destaca ainda o comunicado. Trata-se de um novo “marco” na história de uma instituição que “construiu um projeto académico e científico de excelência, profundamente enraizado no território e simultaneamente aberto ao mundo”.

O IPB admite que a Universidade Politécnica de Bragança assume esta nova identidade preservando a história, os valores e o compromisso que sempre a distinguiram, reforçando a sua missão de formar cidadãos qualificados, produzir conhecimento relevante e contribuir para o desenvolvimento da região e do país.

Com efeitos a partir de 1 de agosto, a nova identidade institucional será adotada em todos os documentos, plataformas, suportes de comunicação e restantes meios oficiais, passando a ser utilizada a designação Universidade Politécnica de Bragança (UPB).

Recorde-se que, neste momento, está ainda em desenvolvimento o procedimento que visa a transformação da Universidade Politécnica de Bragança em Universidade, na sequência da proposta apresentada pela instituição. A expectativa é de que este processo seja concluído até ao final de 2026.