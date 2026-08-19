Incêndio em Vila Flor causou “destruição quase total” em exploração agrícola

Já estão a ser contabilizados os prejuízos do incêndio que assolou a freguesia de Seixo de Manhoses, no concelho de Vila Flor.

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Vítor Morais, da Quinta Holminhos, foi um dos prejudicados, com 17 hectares, de vinha e olival, de área ardida. Perdeu milhares de euros, mas também a próxima produção.

“Vai prejudicar porque tratava-se de uma plantação que estava a iniciar agora a produção, foi uma plantação recente, de quatro anos, que estava a entrar agora em plena produção e de repente uma pessoa fica sem nada”, partilha, revelando ainda que “só de investimento inicial foram 150 mil euros, porque também tem rega, gota a gota, tudo instalado, fora depois o manuseamento durante quatro anos. E uma pessoa vê agora tudo perdido”, lamentou.

Vítor Morais descreveu que o cenário provocado pelas chamas é devastador. “As videiras estão como um tabaco quando está seco. Está tudo queimado. As mangueiras de rega estão todas derretidas. O olival está todo queimado. Era olival de uma plantação recente, só tinha alguns meios metros de altura e ardeu tudo. Destruição quase total”, frisou.

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O incêndio que deflagrou em Seixo de Manhoses, no concelho de Vila Flor, teve inicio pelas 22 horas de segunda-feira, e de acordo com o produtor alastrou rapidamente.

“Tinha ido à propriedade, mas depois tive que vir embora porque já havia muito fumo e depois vim para a minha casa e conseguia ver as chamas. De repente começou a haver mais vento e as chamas começaram a avançar rapidamente”, contou.

O incêndio mobilizou 67 operacionais, apoiados por 28 viaturas. Entrou em fase de resolução às sete da manhã de terça-feira.