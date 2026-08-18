Incêndio em Torre de Moncorvo não dá tréguas

O incêndio no concelho de Torre de Moncorvo, que está a lavrar desde sábado, não dá tréguas. Depois da reativação de ontem, foram reforçados os meios.

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As elevadas temperaturas durante a noite dificultaram o combate às chamas e há três frentes ativas. O segundo-comandante regional do Norte, Luís Araújo, admitiu à Renascença, que "a estratégia está a ser redesenhada para ultrapassar as dificuldades".

Neste momento, estão no terreno mais de 440 bombeiros, apoiados por 146 veículos e cinco meios aéreos.

Recorde-se que o fogo deflagrou em Cabeça Boa, concelho de Torre de Moncorvo, e ontem alastrou-se para Carrazeda de Ansiães .

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Ontem à noite ocorreu também uma nova ignição em Vila For, com mais de 100 bombeiros e 36 veículos. Mas entrou em fase de resolução esta manhã, cerca das 7 horas.