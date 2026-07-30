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Miranda do Douro

 Ambiente

Incêndio em Fermoselle, Zamora continua ativo. Junta de Castela e Leão pediu apoio militar

Chamas lavram desde ontem, tendo as chamas começado na área do Parque Natural das Arribas do Douro

Créditos: Meteo Trás-os-Montes
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Cindy Tomé

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30 jul. 2026, 10:56

O incêndio que deflagrou, ontem ao início da tarde, em Fermoselle, na província de Zamora, continua ativo e preocupa portugueses.

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Apesar dos progressos registados durante a noite, o fogo ainda não está dominado.

Segundo o jornal El País, a estabilização das frentes norte e este permitiu reduzir de forma significativa a perigosidade do incêndio. Ainda assim, persistem quatro setores ativos, com numerosos pontos quentes e zonas de difícil acesso.

As chamas, que começaram na área do Parque Natural de Arribes del Duero, continuam a ameaçar a província de Zamora e obrigaram à evacuação de várias localidades.

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Perante a evolução do incêndio, a Junta de Castela e Leão manteve o nível 2 de perigosidade e pediu o apoio da Unidade Militar de Emergência.

No terreno estão dezenas de brigadas florestais, bombeiros, militares e meios aéreos, que prosseguem o combate às chamas.

 