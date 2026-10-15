Incêndio em Alfaião coloca Canil em risco

Deflagrou, esta tarde, um incêndio na freguesia de Alfaião, no concelho de Bragança.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A presidente da Associação Brigantina de proteção aos animais, Lurdes Gonçalves, conta que desconhece o que poderá ter originado o fogo. "Eu estava aqui mas só quando os cães começaram a fugir para dentro do canil, que senti o cheiro, só já vi fumo. Não sei como foi", contou, acrescentando que ainda está "muito fumo" e que os animais e a própria estão "muito aflitos".

A responsável garantiu, no entanto, que está toda a gente em segurança.

Contactado o Segundo comandante dos Bombeiros de Bragança, Paulo Ferro adiantou que apesar de ter ameaçado o canil e estar a arder em mato "os trabalhos estão a decorrer favoravelmente".

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No local estão mobilizados mais de 50 operacionais, apoiados por 13 viaturas e 3 meios aéreos.