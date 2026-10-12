Incêndio destrói armazém agrícola em Miranda do Douro e agricultor pede ajuda

Um armazém agricola foi reduzido a cinzas, no passado dia 6 de outuro em São Pedro, no concelho de Miranda do Douro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

À Lusa, citada pelo Jornal de Notícias, o comandante sub-regional da Proteção Civil nas Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, descreveu que o armazém, que continha vários materiais ligados à agricultura no interior, “foi totalmente tomado pelas chamas.”

“São prejuízos muito avultados, estamos a falar de muita maquinaria, de muita ração, de muita palha, e são prejuízos de facto muito avultados”, disse.

No local esteve a GNR que tomou conta da ocorrência. A CNN Portugal adiantou que os prejuizos adarão à volta de um milhão de euros.

PUBLICIDADE

Neste momento, o agricultor pede ajuda a todos os que possam contribuir monetariamente através de MBWay, ou por transfreência bancária uma vez que o seguro “só cobre uma pequena parte do prejuízo”, refere o agricultor.