Incêndio deixa cinco pessoas desalojadas em Viduedo, aldeia de sortes

Uma família ficou desalojada, esta manhã, na aldeia de Viduedo, freguesia de sortes no concelho de Bragança, no seguimento de um incêndio habitacional.

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As cinco pessoas, dois adultos e três crianças, deverão ser realojadas tendo sido acionado o serviço de ação municipal, Confirmou à radio Brigantia o sub comandante da proteção civil das terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso.

O incêndio deflagrou esta manhã, pelas 10h, tendo as chamas destruído “totalmente” a habitação unifamiliar. No local estiveram oito bombeiros, apoiados por três viaturas.