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Bragança

 Sociedade

Incêndio deixa cinco pessoas desalojadas em Viduedo, aldeia de sortes

O serviço de ação municipal já está a tratar da situação

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Cindy Tomé

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23 out. 2026, 10:18

Uma família ficou desalojada, esta manhã, na aldeia de Viduedo, freguesia de sortes no concelho de Bragança, no seguimento de um incêndio habitacional.

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As cinco pessoas, dois adultos e três crianças, deverão ser realojadas tendo sido acionado o serviço de ação municipal, Confirmou à radio Brigantia o sub comandante da proteção civil das terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso.

O incêndio deflagrou esta manhã, pelas 10h, tendo as chamas destruído “totalmente” a habitação unifamiliar. No local estiveram oito bombeiros, apoiados por três viaturas.

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