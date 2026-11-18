Deflagrou, esta manhã, um incêndio numa habitação unifamiliar de três pisos, situada na Rua do Sapato, em Bragança. Não há registo de feridos.

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De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros de Bragança, Paulo Ferro, o alerta foi dado por populares, que deram conta da existência de chamas a sair pelas janelas do edifício. “À chegada ao local, os bombeiros confirmaram a ocorrência e iniciaram rapidamente as operações de combate às chamas, conseguindo evitar que o incêndio se propagasse à totalidade do rés-do-chão”, disse.

Segundo a mesma fonte, o incêndio teve início numa das divisões da habitação, não sendo, para já, possível determinar as causas que estiveram na sua origem.

“A divisão onde o incêndio começou apresentava sinais notórios de ter sido utilizada recentemente”, adiantou Paulo Ferro.

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A habitação, de tipologia unifamiliar e com três pisos, estaria a ser “ocupada por indigentes”. Os bombeiros realizaram buscas no interior do edifício, mas não encontraram ninguém, não havendo, por isso, registo de vítimas.

Na sequência da ocorrência, a estrutura vai permanecer encerrada, estando prevista a posterior colocação de barreiras na entrada do edifício, medida cuja implementação ficará a cargo dos proprietários, de forma a impedir o acesso de pessoas ao interior.

O alerta foi dado pelas 11h04. No local estiveram oito bombeiros, apoiados por três veículos, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Serviço Municipal de Proteção Civil do Município de Bragança.