Incêndio de Cabeça Boa reacendeu e alastrou-se até ao concelho de Carrazeda de Ansiães

Reacendeu, ao final da tarde de hoje, o incêndio que deflagrou, ontem, em Cabeça Boa, concelho de Torre de Moncorvo.

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As chamas acabaram por se alastrar e já chegaram ao concelho de Carrazeda de Ansiães.

O incêndio chegou à freguesia de Vilarinho da Castanheira e as pessoas de Pinhal do Douro foram retiradas de casa por prevenção.

Ao Jornal Nordeste o presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, João Gonçalves explicou que apesar de estar “quase dominado” o incêndio “não foi possível ser dominado e foi desenvolvendo e ao princípio da noite envolveu aqui a aldeia de Pinhal do Douro”.

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Segundo o autarca a população está “muito alarmada” tendo-se sido solicitado que abandonassem as casas e se confinassem “no largo da aldeia”.

“Está muito fumo, como é evidente, e há relatos que pode ter havido algum edificado ardido. Ainda não temos confirmação, mas ainda não foi possível verificar nesta fase, ainda se continua a combater”, disse, acrescentando que o incêndio está “muito perto das habitações, mesmo na periferia das casas”.

O presidente da Câmara de Carrazeda de Ansiães alertou ainda para a possibilidade de o incêndio se prolongar durante os próximos dias, tendo em conta a quantidade de combustível existente nas zonas atingidas e a dificuldade de acesso a alguns locais.

“Durante a tarde houve muito vento e agora ao início da noite também. Vamos ver como é que passa a noite. A temperatura obviamente vai descer, mas o vento, se aumentar, vai ser um obstáculo, um inimigo”, afirmou, concluindo que as próximas horas serão cruciais, bem como o dia de amanhã e caso não seja dominado admite mesmo que “vamos ter incêndio para mais dias.”

Perto da meia noite, estão no terreno mais de 276 operacionais apoiados por 96 veículos.