Inaugurada exposição que reúne 121 obras doadas por Graça Morais a Bragança

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As 121 obras que a pintora Graça Morais doou ao centro de arte contemporânea ao qual dá nome, em Bragança, estão reunidas em exposição.

Ao longo dos 18 anos de Centro de Arte Contemporânea Graça Morais (CACGM), entre 2007 e 2025, a artista, nascida no Vieiro, no concelho de Vila Flor, em 1948, ofereceu ao centro várias pinturas e desenhos, que refletem as suas “interrogações sobre a arte”, assim como as “relações com a vida, com a sociedade e a natureza na sua beleza e nas suas tragédias”. As doações resultam agora na exposição inédita "Graça Morais – Doações ao CACGM – Bragança", inaugurada na quinta-feira da semana passada.

Por motivos de doença, a pintora não pôde estar presente na inauguração, mas, segundo escreveu ainda na folha de sala, esta doações são uma forma de “celebrar a vida com amizade e gratidão”.

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Segundo o diretor do CACGM a exposição, que é uma “celebração das doações” e da “generosidade” da pintora, “abrange um conjunto de séries significativas da sua produção”. “São, de facto, muito importantes para conhecermos o percurso desta pintora, que é uma figura maior da arte contemporânea”, esclareceu ainda António Meireles.

Em locais como o interior do país, onde a arte não chega como aos grandes centros, as doações assumem ainda um outro papel, o de oferecer cultura. “Não é por estarmos em Bragança que somos menores que qualquer outro centro de arte contemporânea. Bem pelo contrário, nós somos o centro do universo. E no que toca à pintora Graça Morais, que faz exposições em vários outros locais de referência, este é sem dúvida o grande centro de difusão e de exploração da obra desta pintora maior, através das já 30 exposições que fizemos”, vincou ainda, deixando a todos o “convite” à visitação do espaço e da exposição. “Quem não nos conhece que nos visite visita pela primeira vez e quem já nos conhece pode rever e conhecer estas obras, que são expostas, agora, no seu todo”, terminou.

A “generosidade” da pintora foi também destacada pela presidente da câmara de Bragança, Isabel Ferreira. “É um privilégio poder expor as obras, agora em conjunto, para que toda a gente possa usufruir deste talento único que tem a pintora Graça Morais”, disse a autarca.

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Graça Morais, que desde criança sonhou ser pintora, completou 50 anos de carreira em 2024.