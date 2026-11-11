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 Política

IL rejeita polémica em torno de Miguel Abrunhosa e acusa PS e PSD de aparelhamento do Estado

A Iniciativa Liberal considera que a filiação partidária não deve servir para colocar em causa a independência do presidente da ULS do Nordeste e critica as insinuações da presidente da Câmara de Bragança.

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Carina Alves

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11 nov. 2026, 15:14

A Iniciativa Liberal (IL) de Bragança considera injustificada a polémica em torno da acumulação de funções de Miguel Abrunhosa, presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste e líder da Comissão Política Concelhia do PSD de Bragança. Numa reação às declarações da presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, os liberais defendem que o exercício de funções partidárias não deve, por si só, colocar em causa a idoneidade ou a independência de quem exerce funções públicas.

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Nuno Fernandes, coordenador do Núcleo Territorial da Iniciativa Liberal em Bragança, considera que "não há polémica nenhuma que justifique este ruído, a não ser aquela que décadas de nomeações partidárias criaram". O responsável liberal apontou responsabilidades aos dois maiores partidos nacionais, PS e PSD, considerando que "desde o 25 de Abril, habituaram-se a distribuir lugares na administração pública como quem reparte favores, e o resultado é um Estado em que o cartão partidário pesa mais do que o currículo". Para Nuno Fernandes, "cada governo limitou-se a repetir o que o anterior fez".

A IL defende, em alternativa, que os cargos de responsabilidade na administração pública sejam "preenchidos por mérito, em concursos abertos e internacionais, onde a filiação partidária não conta". Considerou ainda que esta é a forma de "devolver credibilidade às instituições e confiança dos cidadãos na democracia".

Sobre a compatibilidade entre o exercício de funções públicas e a participação na vida partidária, os liberais consideram que se trata também de uma questão de princípio e de respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos. "A política é uma atividade nobre e todos devem sentir-se livres de a exercer. Pretender restringir esse direito a quem desempenha funções públicas é, no mínimo, incoerente em quem tanto invoca os valores de Abril", afirmou o coordenador da IL de Bragança, acrescentando que "parece haver uma regra para os amigos e outra para os restantes".

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A posição liberal inclui ainda críticas diretas à presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, pela forma como questionou a independência de Miguel Abrunhosa. Nuno Fernandes considera particularmente grave que a autarca tenha levantado dúvidas sobre a idoneidade e a independência do responsável pela ULS do Nordeste sem apresentar factos concretos. "Insinuar sem provas é algo que não é digno de um representante político", afirmou.

Recorde-se que a polémica surgiu depois de Isabel Ferreira ter questionado publicamente a compatibilidade entre a presidência da ULS do Nordeste e a liderança concelhia do PSD. Miguel Abrunhosa reagiu às críticas, na sua página pessoal de Facebook, manifestando surpresa e rejeitando qualquer interferência entre as suas responsabilidades institucionais e partidárias.

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Até agora, nem Miguel Abrunhosa nem Isabel Ferreira quiseram prestar esclarecimentos a este jornal.

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