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Mogadouro

 Sociedade

Idosa morre afogada numa piscina de um lar em Mogadouro

Incidente aconteceu esta manhã.

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Redação

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30 set. 2026, 13:59

Uma mulher de 92 anos morreu, esta quarta-feira, após afogamento, numa piscina interior de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), em Mogadouro. A informação foi avançada pela agência Lusa, através de uma fonte da GNR.

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O alerta foi dado às 09h08. Segundo a mesma fonte, "as circunstâncias em que o incidente ocorreu são desconhecidas, estando a ser investigadas e os factos serão comunicados ao Ministério Público".

No local estiveram meios do INEM e dos bombeiros de Mogadouro. A GNR tomou conta da ocorrência.

O jornal Nordeste tentou contactar o provedor da Santa Casa da Misericórdia para mais esclarecimentos, mas sem sucesso.

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