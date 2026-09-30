Idosa morre afogada numa piscina de um lar em Mogadouro

Uma mulher de 92 anos morreu, esta quarta-feira, após afogamento, numa piscina interior de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), em Mogadouro. A informação foi avançada pela agência Lusa, através de uma fonte da GNR.

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O alerta foi dado às 09h08. Segundo a mesma fonte, "as circunstâncias em que o incidente ocorreu são desconhecidas, estando a ser investigadas e os factos serão comunicados ao Ministério Público".

No local estiveram meios do INEM e dos bombeiros de Mogadouro. A GNR tomou conta da ocorrência.

O jornal Nordeste tentou contactar o provedor da Santa Casa da Misericórdia para mais esclarecimentos, mas sem sucesso.