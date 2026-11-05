Hugo Almeida despedido do Carção

Hugo Almeida já não é o treinador do Clube Desportivo e Cultural de Carção (CDCC).

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Segundo esclareceu ao Jornal Nordeste o presidente do clube, Gil Azevedo, na origem do despedimento estão “os maus resultados, como é lógico”.

Hugo Almeida chegou ao Carção na época 2025/26 para reforçar a equipa técnica como treinador adjunto e de guarda-redes. Tornou-se treinador principal após o despedimento de Honório Martins, que também tinha chegado ao Carção nessa época.

“Passou tempo suficiente. Foi o limite que impusemos. Ele não tem culpa sozinho, mas tínhamos de fazer alguma coisa para ver se damos a volta à situação”, referiu.

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William Soares assume agora o comandando técnico da equipa, confirmou Gil Azevedo.

O sucessor de Hugo Almeida tem estreia marcada já para este sábado, fora de portas, frente ao ADC Rebordelo, em jogo da Taça Distrital.

Na temporada anterior o Carção terminou o campeonato em nono lugar, com 13 pontos.

Na última jornada do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Bragança, a equipa carçoneira perdeu, em casa frente à Universidade Politécnica de Bragança que venceu por 2-1. Na sexta jornada do Campeonato, agendada para dia 15 de novembro, o Carção joga mais uma vez fora de portas, tendo pela frente o FC Carrazeda de Ansiães.