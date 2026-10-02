Homem detido em Bragança para cumprir três anos de prisão

Um homem, de 24 anos, foi detido, no dia 28 de setembro, em Bragança, para cumprir uma pena efetiva de três anos de prisão, na sequência de uma condenação relacionada com a agressão e roubo do telemóvel de uma mulher.

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Segundo o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Bragança, a detenção ocorreu pelas 11h00, em cumprimento de um mandado de detenção emitido na sequência da decisão judicial.

O caso teve origem numa ocorrência em que uma mulher foi agredida e ficou sem o telemóvel. Após a comunicação dos factos, elementos da Esquadra de Bragança deslocaram-se ao local, prestaram apoio à vítima, acionaram os meios de socorro e deram início às diligências de investigação.

A investigação ficou a cargo da Esquadra de Investigação Criminal de Bragança e permitiu identificar o suspeito, recuperar o telemóvel roubado e reunir elementos de prova relacionados com os factos. A PSP assegurou também o “acompanhamento da vítima”.

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Concluída a investigação, o processo foi remetido ao Ministério Público. O arguido foi posteriormente julgado e condenado pelo tribunal a três anos de prisão efetiva.

Na sequência da emissão do mandado de detenção, elementos da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial localizaram o homem e procederam à sua detenção.

O condenado foi posteriormente conduzido ao Estabelecimento Prisional de Bragança, onde irá cumprir a pena de prisão.