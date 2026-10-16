Homem de 22 anos detido por suspeita de abuso sexual de menor de 13 anos

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 22 anos, suspeito da prática de um crime contra a liberdade e autodeterminação sexual de uma menor de 13 anos, no âmbito de um inquérito a decorrer na Comarca de Bragança.

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Em comunicado, a PJ refere que a investigação está a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real e teve início a 14 de outubro, na sequência de uma comunicação feita pela escola frequentada pela vítima às autoridades policiais locais.

Segundo os elementos recolhidos durante a investigação, o suspeito estará alegadamente envolvido na prática de atos sexuais de relevo, concretamente cópula vaginal, com a menor. Os factos terão ocorrido na residência do homem.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, para efeitos de aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público.