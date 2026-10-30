História da Alheira de Mirandela é finalista em concurso internacional de gastronomia

Mirandela está na final da 32.ª edição dos Gourmand World Cookbook Awards 2026, na categoria E12 — Meat Books, com a história da Alheira.

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A obra, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Mirandela (ACIM) e pela Confraria da Alheira de Mirandela, e da autoria de Cristina Passas, com ilustrações de Sónia Borges e publicada pela LeYa, alcança o reconhecimento internacional apenas duas semanas após a sua apresentação oficial em Mirandela.

A publicação representa Portugal entre apenas nove livros finalistas de nove países nesta categoria.

No conjunto de todas as categorias, a lista de outubro de 2026 dos Gourmand Awards reúne 1.453 finalistas oriundos de 210 países e organizações internacionais, afirmando a dimensão global da distinção.

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Criados em 1995 por Édouard Cointreau, os Gourmand World Cookbook Awards distinguem anualmente as melhores publicações dedicadas à gastronomia e à cultura alimentar, promovendo o reconhecimento global de diversas tradições culinárias.