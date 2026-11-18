A partir desta quinta-feira, 19 de novembro, vão entrar em vigor novas regras de prioridade de passagem automóvel no cruzamento da Avenida João da Cruz com as ruas Almirante Reis e Emídio Navarro, em Bragança, informou hoje a autarquia.

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Segundo o município, na Rua Almirante Reis vai deixar de existir a obrigação de cedência de passagem na aproximação ao cruzamento, passando a ter prioridade. Na Rua Emídio Navarro vai passar a existir a obrigação de cedência de passagem na aproximação ao cruzamento, deixando de ter prioridade.

A autarquia salienta que “não há alterações aos sentidos de circulação”. Desta forma, a nova ordem de prioridades será primeiro a Rua Almirante Reis, a segunda Avenida João da Cruz / Praça Cavaleiro Ferreira e a terceira Rua Emídio Navarro.

“Esta alteração surge na sequência das preocupações identificadas pelos cidadãos durante as sessões participativas do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) de Bragança”, esclarece o município, sublinhando que “a partir desses contributos, os serviços municipais realizaram uma análise técnica dos fluxos de trânsito, incluindo contagens de veículos, que confirmou o constrangimento identificado e fundamentou a necessidade de alterar as regras de prioridade”.

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Com esta alteração, prevê-se “uma redução do congestionamento do trânsito no centro da cidade, nomeadamente na Praça da Sé, rua da República e artérias envolventes, facilitando a circulação automóvel em zonas onde, sobretudo nas horas de maior afluência, se verificavam constrangimentos”.

A alteração foi determinada pela presidente da Câmara Municipal de Bragança, tendo sido apresentada ao Executivo Municipal, para conhecimento, na reunião de câmara ordinária de 23 de outubro de 2026.

A implementação está a ser desenvolvida em articulação com o Comando Distrital de Bragança da Polícia de Segurança Pública, que estará presente no local para orientar os condutores, esclarecer dúvidas e facilitar a adaptação às novas regras.