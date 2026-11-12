Granfondo conquista estatuto de Campeonato da Europa

O Granfondo mais animado do mundo chega agora aos palcos da Europa.

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A prova de ciclismo que se realiza anualmente em Bragança conquista o estatuto de Campeonato da Europa de Granfondo da União Europeia de Ciclismo (UEC).

O anúncio foi feito pela presidente da Câmara Municipal de Bragança, que antecipa a chegada de milhares de pessoas à cidade. “Ponto número um, Bragança é um concelho que tradicionalmente tem muitos adeptos da prática do ciclismo. Ponto número dois, tinha uma prova consolidada que era o Granfondo e nessa perspetiva surgiu a oportunidade de trazer o Granfondo Europeu. Apoiámos essa candidatura que veio aprovada. Contamos trazer milhares pessoas e por isso mesmo estamos também a fazer já o levantamento de todas as condições logísticas que necessitamos, nomeadamente em termos de alojamento e de outras necessidades para poder acolher com qualidade todos os visitantes e para que depois voltem”, explicou Isabel Ferreira.

A prova já está agendada para decorrer entre 25 e 26 de setembro do próximo ano nestes moldes. Isabel Ferreira destaca que se trata de seguir a estratégia delineada pelo executivo em projetar o nome de Bragança “o mais longe possível”.

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“É uma estratégia que o município tem vindo a seguir de afirmação internacional nos vários domínios. Fizemo-lo na cultura também, com o Bragança Classic Fest, que agora tem uma dimensão transfronteiriça. Estamos a fazer no desporto, captando estes campeonatos, nomeadamente este europeu. E estamos a fazer em muitos outros projetos de cooperação internacional que temos, dando voz a Bragança. No contexto nacional, mas também no contexto europeu”, disse.

O Bragança Granfondo surgiu em 2017 e realiza-se, anualmente, em julho. É uma das sete provas pontuáveis para o Trofeu Superprestígio. Agora dá o salto para a Europa ao passar a receber o Campeonato da Europa de Granfondo da União Europeia de Ciclismo.