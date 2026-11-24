Os apicultores continuam de fora do apoio de 10 cêntimos por litro no gasóleo agrícola, atribuído pelo Governo para compensar o aumento dos custos dos combustíveis. Questionado sobre a possibilidade de serem criadas medidas compensatórias para o setor, o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, garantiu que o Governo está a analisar o assunto, mas admitiu dificuldades em encontrar um mecanismo que permita distribuir o apoio de forma justa.

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“Nós estamos a olhar para esse assunto. Fomos dos primeiros a apoiar os apicultores”, afirmou o governante, recordando que o primeiro concurso lançado no âmbito do PEPAC, destinado a investimentos, foi aberto em junho de 2024 e teve precisamente os apicultores como destinatários.

José Manuel Fernandes adiantou ainda que existem outras candidaturas de apoio ao setor em preparação, defendendo que é necessário olhar não apenas para os níveis de produção, mas também para o rendimento dos produtores.

“Às vezes, quebras de produção não significam quebras de rendimento. Quando há muita produção, às vezes o preço baixa; quando há pouca produção, às vezes conseguem-se melhores resultados. É a lei da oferta e da procura”, explicou.

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O ministro garantiu que o objetivo passa por assegurar boas condições de produção e rendimentos adequados aos apicultores. Destacou também a importância ambiental da atividade, defendendo que o Fundo Ambiental deveria contribuir para o seu desenvolvimento.

“A apicultura também significa ambiente, sustentabilidade ambiental, e eu sou dos que têm dito que o Fundo Ambiental também devia colaborar para este objetivo da apicultura”, sublinhou.

Falta de cartão de gasóleo agrícola dificulta atribuição do apoio

Sobre a exclusão dos apicultores do apoio de 10 cêntimos por litro, José Manuel Fernandes explicou que o principal entrave está relacionado com os critérios de acesso ao gasóleo agrícola. “Percebo os pedidos para que sejam abrangidas todas as outras atividades, mas há ali um problema: não estão registados na Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) e não têm o cartão para o gasóleo agrícola”, justificou.

Segundo o ministro, a ausência deste cartão torna mais difícil determinar o montante a atribuir a cada apicultor, uma vez que o atual mecanismo de apoio está associado aos consumos de gasóleo colorido e marcado.

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“Todos os que têm cartão do gasóleo agrícola têm tido um apoio de 10 cêntimos. Estamos a ver de que forma é que se possa conseguir um apoio, de modo a que haja justiça na sua distribuição, o que não é fácil porque não têm o cartão”, acrescentou.

Recorde-se que a exclusão dos apicultores dos apoios aos combustíveis tinha sido denunciada pela Federação Nacional de Apicultores (FNA), durante o 25.º Fórum Nacional de Apicultura, realizado em Mogadouro.

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral da federação, João Casaca, explicou que a atividade exige deslocações frequentes a locais afastados das povoações, onde se encontram instaladas as colmeias, sendo necessário recorrer a viaturas todo-o-terreno.