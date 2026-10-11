Goleadas marcam a 3.ª jornada do Campeonato Distrital de Futsal
A terceira jornada do Campeonato Distrital de Futsal, da AF Bragança, ficou marcada por resultados expressivos, com destaque para as goleadas do Alfandeguense e do SC Moncorvo.
O Alfandeguense protagonizou a maior vitória da jornada, ao bater o Águia FC Vimioso por uns expressivos 14-0. Também em evidência esteve o SC Moncorvo, que venceu o CA Carviçais por 10-2.
Outro dos resultados de destaque foi a vitória do CD Miranda do Douro frente ao GD Torre Dona Chama, por 8-4. Já os Pioneiros de Bragança levaram a melhor sobre o ACDRV Carrazeda, vencendo por 5-3.
Nos restantes encontros, o GD Freixo perdeu em casa diante do EF Arnaldo Pereira por 3-4, enquanto o Vila Flor SC venceu o Futsal Mirandela por 3-1.
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