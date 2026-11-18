O Comando Territorial de Bragança, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Bragança, recolheu uma coruja-do-mato (Strix aluco), no concelho de Vinhais.

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Segundo a GNR, o alerta surgiu por parte de um cidadão a dar conta que na localidade de Penhas Juntas encontrava-se uma coruja-do-mato apresentando sinais de desorientação.

Os militares do NPA desenvolveram diligências que “permitiram recuperar a ave e procederam à sua entrega”, no Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação no seu habitat natural.