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GNR já está no terreno com os Censos Sénior 2026

Bragança ficou entre os distritos com mais idosos sinalizados em 2025

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Carina Alves

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05 out. 2026, 15:33

A GNR já está no terreno, desde o dia 1, com a Operação “Censos Sénior 2026”. A ação decorre até dia 15 de novembro, em todo o território nacional. A iniciativa pretende identificar idosos que vivem sozinhos, isolados ou em situação de vulnerabilidade, reforçando simultaneamente as ações de sensibilização para a prevenção de burlas, furtos e outras situações de risco.

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A operação acontece desde 2011 e permite atualizar o mapeamento da população idosa mais vulnerável, reforçando o policiamento de proximidade e os laços entre os militares e as comunidades.

Segundo dados da GNR, Bragança, no ano passado, surgiu em particular destaque. A GNR sinalizou 4.191 idosos no distrito, num total de 43.074 em todo o país. O número colocou Bragança como o terceiro distrito com mais idosos sinalizados, apenas atrás da Guarda, com 5.852, e de Vila Real, com 5.167. Os três distritos do interior norte somaram, em conjunto, 15.210 idosos sinalizados, representando mais de um terço do total registado pela GNR a nível nacional.

No caso de Bragança, os 4.191 idosos correspondem a cerca de 9,7% de todas as sinalizações efetuadas pela GNR em Portugal em 2025. É também um valor significativamente acima da média dos 18 distritos, que ronda os 2.393 idosos sinalizados.

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Distritos como Porto, Braga e Lisboa registaram números inferiores.

A intervenção da GNR não se limita à identificação dos idosos. Durante os contactos, os militares procuram sensibilizar a população sénior para comportamentos de autoproteção perante situações como burlas, o chamado “conto do vigário”, furtos em residências e violência, mas também para os riscos associados à utilização da internet. A Guarda pretende ainda combater o isolamento social, identificar situações que possam exigir acompanhamento, reconhecer cuidadores informais e promover comportamentos mais seguros entre a população idosa.

Na operação realizada em 2025, a GNR promoveu 328 ações em sala e 2.338 ações porta a porta, abrangendo 35.143 idosos. O trabalho de proximidade assume particular importância perante a criminalidade que continua a atingir a população sénior. Entre janeiro e agosto de 2026, na área de responsabilidade da GNR, foram registados 2.720 crimes de burla a idosos, 4.545 furtos e 417 roubos. No mesmo período, a Guarda deteve uma pessoa pela prática de burla, 48 por crimes de furto e 20 suspeitos por crimes de roubo.

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