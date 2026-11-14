GNR de Bragança regista 103 infrações rodoviárias durante a Operação “Todos os Santos”

No âmbito da Operação “Todos os Santos”, que decorreu entre a meia-noite de 30 de outubro e as 23h59 de 1 de novembro, o Comando Territorial de Bragança da GNR fiscalizou 293 condutores e detetou 103 infrações rodoviárias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao Jornal Nordeste, a GNR adianta que 70 das infrações foram por excesso de velocidade, três por falta de inspeção periódica obrigatória e uma por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Foi ainda registada uma infração por utilização do telemóvel durante a condução.

A Guarda contabilizou também 27 infrações por falta ou utilização incorreta do tacógrafo e uma por falta ou utilização incorreta do capacete.

Relativamente à sinistralidade rodoviária, O Comando Territorial de Bragança, neste período, registou 9 acidentes, dos quais resultou 1 ferido leve.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A GNR reafirma o seu compromisso de trabalhar para a segurança da população, sobretudo num período onde o convívio familiar e as tradições ganham ainda maior significado. Contamos com o contributo e a responsabilidade de todos para que estas festividades sejam celebradas em segurança e sem tragédias a lamentar”, frisou ainda o comando de Bragança.