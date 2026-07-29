Gene Loves Jezebel atuam sábado no XIV Encontro Motard

Está marcado para sexta e sábado o XIV Encontro Motard de Vinhais.

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Bruno Afonso, da organização, que está a cargo dos Javalis do Asfalto, esclarece que esta é uma iniciativa que chama cada vez mais pessoas ao concelho e que há até mesmo emigrantes que chegam mais cedo de férias a Vinhais por causa do encontro. “É aberto a toda a comunidade e serve também para que as pessoas do concelho tenham uma festa diferente. Nós tentamos sempre ter lá coisas diferentes, mais para o lado rock. Até temos alguns emigrantes do concelho que até já tiram uns dias antes de férias para poderem estar neste evento, porque é um evento que já marca. E claro, de Portugal, temos lá gente de todo o lado, de vários pontos do país”.

O encontro conta com dois momentos de freestyle, explica Bruno Fernandes, também da organização. “Temos o Humberto Ribeiro e o David, o filho dele, um miúdo de 10 anos, que está a começar a seguir as pisadas do pai. O Humberto é o nosso freestyler já residente, foi o primeiro. Depois sábado vamos ter Jack e Pina”.

Bruno Afonso destaca o que está programado a nível musical. “Sexta-feira começamos às 14h. A tarde servirá para montar tendas, para quem as traz. Às 19h horas vamos ter um fantástico jantar com vitela assada. Às 22h começa o freestyle. Depois, à meia noite, temos um concerto com Forever 80’s. Vai ser um espetáculo fantástico. Depois, sábado temos, à tarde, a bênção dos coletes, que são os novos sócios com coletes. Às 21h30 temos o passeio noturno, uma passeio rápido na vila, que termina no sítio do freestyle. Já à meia-noite recebemos Gene Loves Jezebel”.

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A organização acredita que a iniciativa tem ajudado a divulgar o concelho e que há muita gente que visita a região por causa do encontro. “Adoramos receber aquelas mensagens a dizer ‘vamos estar por aí 2 ou 3 dias, onde é que podemos ir comer, o que é que podemos ir visitar?’. A importância que os Javalis têm para o concelho é mesmo isso, é dar a conhecer o concelho no mundo das motas. Também não queremos multidões, queremos é que as pessoas venham e que desfrutem e que aproveitem um bocadinho aqui Trás Montes”.

O encontro acontece no Parque Verde e no Estádio Municipal de Vinhais.